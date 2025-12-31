A bubek éve: percemberek a Tiganciuc fivérektől Konyakon át Kapu Tiboron keresztül Gyurcsány Ferencig

Időtlen idők óta gyűjtjük az év percembereit, akiket az adott évben valamiért – gyakran önhibájukon kívül – felkapott a média, és bár felbukkanásukkor sejthető, hogy hamar elfelejtjük, kik is voltak, a nevük később olykor mégis – nagy meglepetésre – eszünkbe juthat a legindokolatlanabb módokon. (Néha az is előfordul, hogy tévedünk: néhányan megkapaszkodnak, vagy később visszatérnek.) Idén is figyeltük azokat, akiknek a többségét valószínűleg már nem sokáig fogjuk figyelni.

Tiganciuc Calin és Tiganciuc Serghei

A testvérpár egyik tagja volt az, aki egy Audival belehajtott egy vétlen kocsiba, és megsérült egy család. Később nem volt világos, melyik fivér követte el a balesetet, az embercsempészt azóta is körözik.

Tiganciuc Serghei ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Fotó: police.hu

Biró Ferenc Pál

Emlékszik még valaki a korrupcióüldözésre létrehozott Integritás Hatóság elnökére, akit korrupcióval gyanúsítanak? Egyelőre a helyén marad.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság vezetője Fotó: Németh Dániel/444

Koós Pál

Ő volt rövid ideig a MOME élére a közakarattal szemben kinevezett rektor, akit elsöpört a hallgatók forradalma. Böszörményi-Nagy Gergely főfőnök és állampárti entrepreneur erre meg is sértődött.

Koós Pál, a MOME rektora távozik a rendkívüli szenátusi ülésről, ahol megbukott a saját maga ellen kért bizalmatlansági szavazáson. Fotó: MOME FRONT

Gál Sándor

Februárban váratlan hangulatú sajtótájékoztatót tartott a BRFK: Gál Sándor rendőr alezredes arról beszélt, hogy semmiképp sem a meggyilkolt japán nő barátai és a Patent által is emlegetett „gyanús körülmények” miatt néztek mégis utána a volt férjnek, hanem az „intuíció” és „a rutin meg az évek” miatt.

Ruttkay Zsófia

A forgatókönyvíró a Hunyadi-sorozat díszbemutatóján ment fel a színpadra a FUCK NER feliratú pólóban.

Ruttkay a fogadáson Fotó: Ruttkay Zsófia fotója

Patzek Endre és Csizi Péter

A fideszes Bánki Erik egy korábban rejtegetett német cégének, a Zeta Services GmbH-nak az ügyvezetője az a Patzek Endre volt, akit a perben III. rendű vádlottként már korábban elítéltek pénzmosás miatt, és aki annak a thaiföldi székhelyű Taki Company Ltd nevű gazdasági társaságnak a képviselője volt, amely számlájára a IV. rendű vádlott 550 000 eurót utalt, és aki – mint arra a Pécsi Ítélőtábla végzése rámutat – a nyomozati iratok szerint ebben az időszakban 52 480 900 forintot utalt át a Zeta számlájára. Csizi Péter pedig bíróságon vallotta, hogy nem emlékszik, milyen koncertre ment Hollandiába Bánki Erikkel.

Vészabó Noémi és Dézsy Zoltán

Vészabó Noémi az a festő, aki sokak megrökönyödésére Munkácsy-díjat kapott, majd az exférje, Dézsy Zoltán négy napra lefoglalta a tüntetések akkori helyszínét, az Erzsébet hidat.

Cz. József

Ő volt az, aki hóhérért kiáltott a tiszás aktivistákkal szemben. Két év felfüggesztettet kapott, később újra felbukkant egy tiszás és egy DPK-s rendezvényen is.

Kollár Kinga

Tiszás EP-képviselő és a fővárosi közgyűlés tagja, akinek egy mondatát félremagyarázva állította Orbán viktor, hogy az őszödi beszéd óta nem hallott ilyen durvát. (Azóta már Tarr Zoltán egyik mondatát félremagyarázva kampányolnak még ordasabb hazugsággal.)

Fotó: Németh Dániel/444

Gergely Éva

Róla azért volt szó rövid ideig, mert Tisza önkéntese lett, pedig a miniszterelnök volt szövegírójának felesége korábban Orbán egykori színpadi énekesnője volt.

Laponyi Zsolt

Ő volt az az őrmester, aki kifogásolta Rétvári Bence posztját, de a BRFK szerint ő követett el fegyelmi vétséget.

Rák Sándorné

A véletlenül zsidózó fideszes, aki lemondani kényszerült.

Tseber Roland

Rövid ideig vele próbálták összeukránozni a Tisza Pártot.

Fotó: Kaufmann Balázs/444

Gaal Gergely

A kiugrott KDNP-s.

Balázsi Zoltán

A nyugdíjas alezredes, aki kifejtette a véleményét, erre betámadta a Honvédelmi Minisztérium.

Kecskeméti László

A fideszes méltatlanná vált önkormányzati képviselői tisztségére, miután az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból, amit potom összegért bérelt.

Dr. Szabó Botond Zsolt

A Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, aki végigkampányolta a 2024-es önkormányzati választást Szentkirályi Alexandra mellett, majd egy videón megkötözve kuksolt egy csomagtartóban.

Osztofi Gergő Milán

A 18 éves MSZP-s, aki nyílt levelet írt Magyar Péternek.

Félegyházi Krisztián

A focista, aki véletlenül az ellenfél csapatában játszott le egy meccset.

Herceg Zoltán

A mezőtúri vállalkozó, aki leköpte a Tisza Párt aktivistáját Abádszalókon.

Seres Péter

A mocsárosi területbitorló.

Konyak

A rocker, aki Gyulán szotyolával dobta meg Magyar Pétert.

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Takács Károly

Oroszlány fideszes polgármestere, aki a tanévnyitón azt mondta: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Móna Márk

Meglökte Ruszin-Szendi Romulusz, amire a Mandiner dolgozója cikket írt, hogy: „Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!”

Káncz Csaba

A „geopolitikai szakértő”, aki a „Zsolti bácsi”-ügyben megvádolta Rogánt és Semjént.

Junghausz Rajmund

A fideszes képviselő, akit felháborított Semjén Zsolt.

Németh Dávid

A K&H Bank vezető elemzője, akire rászállt a kormánymédia.

Ercsi Dániel

A 22 éves Ercsi Dániel volt az, aki Magyar Péter jánoshalmai fórumán elárulta, hogy kirúgták a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságáról, miután kiderült, hogy szerepelt a kiszivárogtatott tiszás listán.

Kapu Tibor

Kormánypárti űrhajós.

Gyurcsány Ferenc

Elment, és a jelek szerint megháborodott.

Gyurcsány Ferenc beszélget Rónai Egonnal az ATV stúdiójában 2025. november 25-én. Fotó: ATV Magyarország/Youtube

Szántó Georgina

Sulyok Tamás egykori kommunikációs igazgatója tavasszal azzal került a hírekbe, hogy miután össze-vissza kommunikált, „Telex selejt” címzéssel tett közzé indulatos Facebook-bejegyzést, azt egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrálva. SZeptemberben távozott is, és az év végén kiakadt a kiábrándult sulyokos.

Bubek

Őt a pestiek nagyon jól ismerik.