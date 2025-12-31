A bubek éve: percemberek a Tiganciuc fivérektől Konyakon át Kapu Tiboron keresztül Gyurcsány Ferencig

Időtlen idők óta gyűjtjük az év percembereit, akiket az adott évben valamiért – gyakran önhibájukon kívül – felkapott a média, és bár felbukkanásukkor sejthető, hogy hamar elfelejtjük, kik is voltak, a nevük később olykor mégis – nagy meglepetésre – eszünkbe juthat a legindokolatlanabb módokon. (Néha az is előfordul, hogy tévedünk: néhányan megkapaszkodnak, vagy később visszatérnek.) Idén is figyeltük azokat, akiknek a többségét valószínűleg már nem sokáig fogjuk figyelni.
A testvérpár egyik tagja volt az, aki egy Audival belehajtott egy vétlen kocsiba, és megsérült egy család. Később nem volt világos, melyik fivér követte el a balesetet, az embercsempészt azóta is körözik.
Emlékszik még valaki a korrupcióüldözésre létrehozott Integritás Hatóság elnökére, akit korrupcióval gyanúsítanak? Egyelőre a helyén marad.
Ő volt rövid ideig a MOME élére a közakarattal szemben kinevezett rektor, akit elsöpört a hallgatók forradalma. Böszörményi-Nagy Gergely főfőnök és állampárti entrepreneur erre meg is sértődött.
Februárban váratlan hangulatú sajtótájékoztatót tartott a BRFK: Gál Sándor rendőr alezredes arról beszélt, hogy semmiképp sem a meggyilkolt japán nő barátai és a Patent által is emlegetett „gyanús körülmények” miatt néztek mégis utána a volt férjnek, hanem az „intuíció” és „a rutin meg az évek” miatt.
A forgatókönyvíró a Hunyadi-sorozat díszbemutatóján ment fel a színpadra a FUCK NER feliratú pólóban.
A fideszes Bánki Erik egy korábban rejtegetett német cégének, a Zeta Services GmbH-nak az ügyvezetője az a Patzek Endre volt, akit a perben III. rendű vádlottként már korábban elítéltek pénzmosás miatt, és aki annak a thaiföldi székhelyű Taki Company Ltd nevű gazdasági társaságnak a képviselője volt, amely számlájára a IV. rendű vádlott 550 000 eurót utalt, és aki – mint arra a Pécsi Ítélőtábla végzése rámutat – a nyomozati iratok szerint ebben az időszakban 52 480 900 forintot utalt át a Zeta számlájára. Csizi Péter pedig bíróságon vallotta, hogy nem emlékszik, milyen koncertre ment Hollandiába Bánki Erikkel.
Vészabó Noémi az a festő, aki sokak megrökönyödésére Munkácsy-díjat kapott, majd az exférje, Dézsy Zoltán négy napra lefoglalta a tüntetések akkori helyszínét, az Erzsébet hidat.
Ő volt az, aki hóhérért kiáltott a tiszás aktivistákkal szemben. Két év felfüggesztettet kapott, később újra felbukkant egy tiszás és egy DPK-s rendezvényen is.
Tiszás EP-képviselő és a fővárosi közgyűlés tagja, akinek egy mondatát félremagyarázva állította Orbán viktor, hogy az őszödi beszéd óta nem hallott ilyen durvát. (Azóta már Tarr Zoltán egyik mondatát félremagyarázva kampányolnak még ordasabb hazugsággal.)
Róla azért volt szó rövid ideig, mert Tisza önkéntese lett, pedig a miniszterelnök volt szövegírójának felesége korábban Orbán egykori színpadi énekesnője volt.
Ő volt az az őrmester, aki kifogásolta Rétvári Bence posztját, de a BRFK szerint ő követett el fegyelmi vétséget.
A véletlenül zsidózó fideszes, aki lemondani kényszerült.
Rövid ideig vele próbálták összeukránozni a Tisza Pártot.
A kiugrott KDNP-s.
A nyugdíjas alezredes, aki kifejtette a véleményét, erre betámadta a Honvédelmi Minisztérium.
A fideszes méltatlanná vált önkormányzati képviselői tisztségére, miután az ajtófélfát, a konnektorokat és a konyhabútort is magával vitte az illegálisan használt önkormányzati lakásból, amit potom összegért bérelt.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, aki végigkampányolta a 2024-es önkormányzati választást Szentkirályi Alexandra mellett, majd egy videón megkötözve kuksolt egy csomagtartóban.
A 18 éves MSZP-s, aki nyílt levelet írt Magyar Péternek.
A focista, aki véletlenül az ellenfél csapatában játszott le egy meccset.
A mezőtúri vállalkozó, aki leköpte a Tisza Párt aktivistáját Abádszalókon.
A mocsárosi területbitorló.
A rocker, aki Gyulán szotyolával dobta meg Magyar Pétert.
Oroszlány fideszes polgármestere, aki a tanévnyitón azt mondta: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”
Meglökte Ruszin-Szendi Romulusz, amire a Mandiner dolgozója cikket írt, hogy: „Én csak kérdezek, Ruszin-Szendi Úr! Ne lőjön, nem akarok meghalni!”
A „geopolitikai szakértő”, aki a „Zsolti bácsi”-ügyben megvádolta Rogánt és Semjént.
A fideszes képviselő, akit felháborított Semjén Zsolt.
A K&H Bank vezető elemzője, akire rászállt a kormánymédia.
A 22 éves Ercsi Dániel volt az, aki Magyar Péter jánoshalmai fórumán elárulta, hogy kirúgták a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkárságáról, miután kiderült, hogy szerepelt a kiszivárogtatott tiszás listán.
Kormánypárti űrhajós.
Elment, és a jelek szerint megháborodott.
Sulyok Tamás egykori kommunikációs igazgatója tavasszal azzal került a hírekbe, hogy miután össze-vissza kommunikált, „Telex selejt” címzéssel tett közzé indulatos Facebook-bejegyzést, azt egy poloskát ábrázoló fotóval illusztrálva. SZeptemberben távozott is, és az év végén kiakadt a kiábrándult sulyokos.
Őt a pestiek nagyon jól ismerik.
Futottak még – a névtelen hősök, a külföldi percnagyágyúk, és az év percállatai és -tárgyai:
DNS-vizsgálat igazolta, hogy nem az embercsempészésért kiutasított moldáv férfi, hanem annak testvére okozta a január 5-i balesetet.
Lassan egy hónapja kért tájékoztatást Windisch László Biró Ferenc ügyében az ügyészségtől. Az ÁSZ mai válasza arra utal, hogy ezt még nem kaphatta meg.
Windisch László nem találta kellően súlyosnak Biró Ferenc Pál ügyészség által feltételezett visszaéléseit.
Istenfélő szépségkultuszról, állati eredetű határvédelemről és a középkor erényeiről áradozik a MOME és a Brain Bar vezetője az MCC „sikerkönyvében”. A magyar állam szilícium-völgyi startuppere füveskönyvet írt a helyes testtartásról.
A tüntetéseket szervező MOME Front arra kérte a kuratóriumi elnököt, hogy köteleződjön el az egyetemi autonómia alapértékei mellett, és ellenjegyezze a 624 aktív hallgató, 61 oktató és 548 volt hallgató által aláírt három követelést, de Böszörményi-Nagy ebbe nem ment bele.
Bánkinak ma lett volna a tanúkihallgatása, de másodszor is megpróbálta kimenteni magát. A mostani, Kocsis Máté által aláírt igazolást nem fogadta el a bíró.
Csizi Péter nemrég még kamerák kereszttüzében hadakozott Magyar Péterrel helyettes államtitkárként. Pár hete lemondott, most pedig a bíróságon hallgatták ki Pécs történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyében.
Keddtől szombatig minden nap 18 és 19 óra között gyülekezhet Dézsy Zoltán. A híd járdáján.
Azt nyilatkozta, nem bánt meg semmit a tavasszal történteket illetően, továbbra is akasztaná a hazaárulókat. Úgy tudjuk, végül nem engedték be a fideszes helyszínre.
Már az áldokumentumon lévő kamu szignók alapján a Tiszához sehogy sem kötődő figurákról állítják, hogy elismertek valamit, amit nem ismertek el.
Gergely Éva annyira imádta a Fideszt, hogy ingyen énekelt a kampányszínpadon, a férje, Doncsev András több szerepben is szolgálta a Pártot. Aztán jött a habonyizmus.
Egyéb szankció nem érte Laponyit. Rétvári Bence levette a róla készült képet, de még bocsánatot is kell kérnie, különben beperlik.
Magyar Péter szerint „a fideszes elvtársak megint öngólt lőttek”, hiszen ha a hazai szolgálatok tényleg tudtak arról, hogy Tseber Roland ukrán kém, akkor arról értesíteniük kellett volna őt, mint EP-képviselőt, mielőtt találkozik vele.
A volt országgyűlési képviselő aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértéssel vádolja a KDNP elnökét.
Az érintett is reagált: „micsoda dolog az, hogy egy 14 éve nyugdíjba vonult, függőségekkel küzdő alezredes egy posztja nagyobbat fut a neten, mint két szakasznyi krumplihuszár egyheti görcsölése összesen”.
Kecskeméti László kiutaltatott magának egy önkormányzati lakást, amiből akkor sem költözött ki, amikor a bíróság kötelezte erre. Amikor végül 5 év után megtette, teljesen kibelezte az ingatlant: minden mozdíthatót magával vitt.
Közszolgálati egyetemről az MCC-be, onnan a Kabinetirodára, aztán pedig a csomagtartóba vezetett dr. Szabó útja.
Poirot sem tudná kideríteni, hogyan eshetett meg, hogy szegény Félegyházi Krisztián tévedésből az ellenfél csapatában játszott. De mi talán igen! Nyomozzunk együtt!
Nemrég kapott 300 milliós uniós támogatást kukoricatárolóra a tiszásokat köpködő mezőtúri vállalkozóhoz köthető munkaerő-kölcsönző cég. De Herceg Zoltánnak haditechnikai tevékenységre is van engedélye, tíz éve pedig súlyos adótartozásokkal döntötte be Mezőtúr legnevesebb szállodáját.
A férfi, akit szerda este már beazonosítottunk, kommentben jelentkezett, hogy tisztázza a tényeket.
Akinek tetszik a Mohamed név, az keressen „egy migrációs országot” – vélekedik Takács Károly.
A volt hévízi polgármesterről szóló szeptemberi posztját szedték elő az egyik tiszás jelölt miatt.
Junghausz Rajmund maga is gyerekotthonban nevelkedett, ezért is döbbent meg Semjén mondatain.
Abból a kijelentésből, hogy bárki nyer, költségvetési kiigazítás kell, az lett, hogy megszorítások lesznek, ha nyer a Tisza. Aztán Orbán Viktor is rárepült Németh Dávid szavaira, csak teljesen másra futott ki az okfejtése. Így most egyszerre három narratíva is fut a fideszes univerzumban az ügyről.
Ercsi Dániel arról is beszélt, olyan feladatokat is el kellett végeznie az államtitkárságon, amik inkább pártpolitikai jellegűek.
Dobrev Klára DK-elnök volt férje közzétett egy szép idézetet a megjelenés előtt álló új könyvéből.
A lap a köztársasági elnök véleményét kérdezte. Kaptak egy választ, megírták. Szántó Georgina erre a Facebookon hazugozott.
„Neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” – mondta Szántó Georgina fb-kommentjei szerint az államfő, amikor a „féktelen pénzköltést” kérték rajta számon.
Egy pesti kormánytag szerint legfeljebb vidékiek gondolhatják, hogy így beszélnek a pestiek.
Böröcz László I. kerületi polgármester utasítására. A polgármester azt mondta, a visszajelzések alapján a kordon nem a jó megoldás, ők pedig olyat szeretnének, amivel az emberek döntő többsége egyetért.
Sulyok Tamás köztársasági elnök a schengeni övezet bővülését köszöntötte a térképpel.
„Komolyan gondolja bárki, hogy rövidtávú haszonlesőként a rólam készített fényképet bármire felteheti???”
Az Eagle Hills Group ezt válaszolta a Telex kérdésére: mit terveznek azután, hogy a főváros élt az elővásárlási jogával.
A Budapest Közművek Zrt. lépett be vevőként az adásvételi szerződésbe.
Nem egy előre megtervezett akció volt, Zsolt a véletlen szerencsének tartja, hogy ez így összejött.
Az európaiak pedig élősködők.
A rendőrség szerint saját használatra bárki vásárolhat ilyet külföldön, ám több korábbi NAV-os és police.hu-s tájékoztatás arról szól, hogy ezeket nem lehet legálisan hazahozni és használni. Maradtak kérdéseink.
A BM közölte, hogy „a zsarolás minden formáját elutasítja, nem bocsátkozik tárgyalásokba”.
