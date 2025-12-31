A finn rendőrség lefoglalt egy hajót, amelyet egy tengeralatti kábel megrongálásával gyanúsít

A finn rendőrség lefoglalt egy hajót, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy megrongált egy Helsinki és Tallinn között húzódó tengeralatti kábelt, írja a Guardian.

A finn hatóságok szerint a hajó feltételezhetően „felelős a kábelben keletkezett kárért”; a vezetéket az Elisa távközlési vállalat birtokolja, és Észtország kizárólagos gazdasági övezetében található. A lefoglalt hajóról nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

A kábel a Finn-öbölben sérült meg, amely a Balti-tenger része, és Észtország, Finnország, valamint Oroszország határolja. A helsinki székhelyű Elisa szerdán a kora reggeli órákban észlelte a kábel meghibásodását, és jelentette azt a finn hatóságoknak, közölte a rendőrség.

Fotó: ARMAND TAMBOLY/Connect Images via AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint egy határőrségi járőrhajó és egy helikopter azonosította a gyanús hajót, amelynek horgonya le volt engedve a tengerbe. Felszólították a hajót, hogy induljon tovább, majd finn felségvizeken vessen horgonyt.

A finn rendőrség közölte, hogy az esetet „súlyos rongálásként, súlyos rongálás kísérleteként, valamint a távközlés súlyos megzavarásaként” kezelik. A finn hatóságok kapcsolatba léptek nemzeti és nemzetközi szervekkel, köztük az észt hatóságokkal is.

„Finnország felkészült a különféle biztonsági kihívásokra, és szükség szerint reagálunk rájuk” – mondta Alexander Stubb finn elnök szerdán az X-en közzétett nyilatkozatában.

Oroszország 2022 februárjában indított, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta számos szakértő és politikai vezető a feltételezett kábelszabotázst a Moszkva által a nyugati országok ellen folytatott „hibrid háború” részének tekinti.