A képviselő-testület 12 milliós év végi jutalmat szavazott meg Vecsés fideszes polgármesterének

Kifejezetten bőkezű, hathavi fizetésnek megfelelő év végi jutalmat szavazott meg Szlahó Csaba polgármesternek a vecsési képviselő-testület. A fideszes politikus bruttó 12 millió forint jutalmat kapott. De a város fideszes alpolgármestere, Frühwirthné Halász Melinda is kapott bruttó 5,4 millió forintot.

A jutalmakról a december 9-ei képviselő-testületi ülésen döntöttek. Az egyik DK-s és a mi hazánkos képviselő hiányzása miatt az ülésen 9-en vettek részt a 11 fős testületből.

Szűcs Lajos és Szlahó Csaba a Digitális Polgári Körök szegedi gyűlésén Forrás: Szűcs Lajos/Facebook

Szlahó Csaba jutalmát 7 képviselő szavazta meg, ketten pedig tartózkodtak. Mivel a jegyzőkönyv szerint az alpolgármester biztosan tartózkodott, a 6 fideszes képviselő mellett vagy a polgármester vagy a másik DK-s képviselő szavazta meg a jutalmat. Szlahó Csaba pontosan bruttó 12.012.600 forintot kapott, ez az összeg a törvény által előírt, bruttó 2.002.095 forintos havi jövedelmének majdnem forintra pontosan a hatszorosa.

Frühwirthné Halász Melinda jutalmát szintén 7 képviselő szavazta meg, 1 tartózkodás mellett. A jegyzőkönyvből azonban nem derül ki, hogy ki volt a tartózkodó, és az sem, hogy a kilencedik jelenlévő miért nem szavazott. Frühwirthné Halász Melinda pontosan bruttó 5.405.700 forintot kapott.

Szlahó Csaba 2006 óta vezeti a 21 ezer fős Pest megyei várost. Miután négy alkalommal a Fidesz színeiben nyerte meg a polgármesterválasztást, a 2024-es választáson függetlenként indult, és 72 százalékos eredménnyel győzött. Az egyéni választókerületében azonban továbbra is fideszes színekben indult, és 75 százalékos eredménnyel szerzett mandátumot.

Szlahó Csaba jó viszonyban van a térség fideszes parlamenti képviselőjével, a Magyar Tenisz Szövetség volt elnökeként minimum 13 milliárd forintos költségvetési kárt okozó Szűcs Lajossal. A két politikus közös képet is posztolt a Digitális Polgári Körök december 20-ai szegedi „háborúellenes gyűléséről”.

Három évvel ezelőtt Fót fideszes polgármestere, Vass György készült hathavi fizetésének megfelelő, 6 millió forintos jutalmat felvenni. A politikus azonban meggondolta magát, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta a kormányinfón, hogy helyteleníti a jutalmat, és nem is érti, hogyan merülhetett fel ekkora összegű prémium.