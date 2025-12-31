Az izraeli hírszerzés ügynökei is ott vannak az iráni tüntetők között

A Moszad izraeli hírszerző szolgálat szerdán közölte, hogy ügynökei a helyszínen is támogatják az Iránban zajló tüntetéseket.

Az izraeli hírszerzés az X-en közzétett felhívásában a gazdasági nehézségek miatt indult megmozdulások folytatására sürgette az iráni tüntetőket, kiemelve, hogy a Moszad helyben támogatja őket. „Menjetek ki közösen az utcákra! Eljött az idő. Veletek vagyunk. Nemcsak távolról és szavakkal. Ott vagyunk, helyben veletek” - olvasható a fárszi nyelvű üzenetben, amelyről az izraeli katonai rádió is beszámolt.

A kiterjedt nemzetközi szankciók hatálya alatt álló Iránban napok óta tüntetések zajlanak a magas megélhetési költségek és a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt. Először főként kereskedők vonultak az utcákra, később azonban a diákok is csatlakoztak a megmozdulásokhoz.

A tiltakozások vasárnap kezdődtek, miután a teheráni bazár kereskedői sztrájkba léptek, mivel az iráni riál az amerikai dollárral szemben történelmi mélypontra zuhant a szabadpiacon. A lakosság számára egyre elviselhetetlenebb iráni infláció és a nemzeti valuta, a riál leértékelődése miatti tüntetések és sztrájkok a már nemcsak a fővárosra, Teheránra korlátozódnak, hanem országszerte egyre újabb és újabb városokra is átterjedtek.Még az állami médiumok is elismerték, hogy tiltakozások zajlanak, ugyanakkor gyorsan hangsúlyozták, hogy a kereskedők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és nincs kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben. Az elmúlt évek legnagyobb tüntetéshullámról itt írtunk bővebben.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Az iráni tüntetők szerdán a déli Fársz tartományban megpróbáltak sikertelenül behatolni kormányzati épületekbe - jelentette az állami sajtó, hozzátéve, hogy „a szervezett csoport” tevékenységét a biztonsági erők meg tudták akadályozni, és „a zavargásokért felelősök vezetőjét - egy 28 éves nőt - őrizetbe vették”. A Tasznim iráni hírügynökség helyi tisztségviselőkre hivatkozva közölte, hogy négy támadót előállítottak, a biztonságiak közül pedig hárman megsebesültek az incidens során. A történtekről készült felvételen egy csoport ember látható, ahogy megpróbálnak a kaput áttörve bejutni az épületbe.

Az iráni kormány bejelentette, hogy „párbeszédet szolgáló mechanizmust” indít a tüntetések vezetőivel, bár ennek részleteit egyelőre nem közölte. (MTI)