Franciaország is betiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

Franciaország azt tervezi, hogy Ausztráliát követve a 2026-os tanév kezdetétől betiltja a közösségi médiaplatformokat 15 éves kor alatt.

A törvénytervezetet, amely megakadályozná, hogy a 15 év alattiak közösségi médiát használjanak, most nyújták be jogi ellenőrzésre, és várhatóan az új év elején kerül a parlament elé vitára.

Emmanuel Macron francia elnök az elmúlt hetekben egyértelművé tette, hogy Franciaország gyorsan követni kívánja Ausztrália világelsőnek számító tilalmát, amely a 16 év alattiak számára tiltja a közösségi médiaplatformok használatát, és amely decemberben lépett hatályba. A tilalom a Facebookra, a Snapchatre, a TikTokra és a YouTube-ra is kiterjed.

A Le Monde és a France Info szerdán arról számolt be, hogy a törvénytervezet elkészült, és két intézkedést tartalmaz: a közösségi média betiltását a 15 év alattiak számára, valamint a mobiltelefonok betiltását a középiskolákban, ahol a 15–18 évesek tanulnak. Az általános és az alsó középfokú iskolákban a telefonokat már korábban betiltották.

A törvényjavaslatot a következő napokban jogi felülvizsgálatra benyújtják Franciaország Államtanácsához (Conseil d’État), és az oktatási szakszervezetek is megvizsgálják a középiskolai mobiltelefon-tilalomra vonatkozó javaslatot. A kormány azt szeretné, ha a közösségimédia-tilalom 2026 szeptemberétől lépne hatályba.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A Le Monde beszámolója szerint a törvénytervezet szövege a „tinédzserek túlzott képernyőhasználatának kockázataira” hivatkozik, beleértve a nem megfelelő közösségimédia-tartalmaknak való kitettséget, az online zaklatást, valamint a megváltozott alvási mintákat. A javaslat hangsúlyozza annak szükségességét, hogy „megvédjük a jövő generációit” azoktól a veszélyektől, amelyek fenyegetik boldogulási képességüket és azt, hogy közös értékeken alapuló társadalomban éljenek együtt.

Ausztrália lépése után több más ország is fontolgatja a közösségi média betiltását a 15 év alattiak számára, köztük Dánia – ahol a kormány 2026-ban szeretné bevezetni a tilalmat –, valamint Norvégia. (Guardian)