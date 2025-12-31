George Clooney francia állampolgár lett, de egy francia miniszter szerint ez nem jó üzenet

George Clooney amerikai színész és családja francia állampolgárságot kapott, de a francia belügyminiszter mellé delegált miniszter, Marie-Pierre Vedrenne szerdán úgy ítélte meg, hogy ennek „nincs jó üzenete” éppen akkor, amikor jelentősen megszigorítják a nyelvtudási kötelezettséget az állampolgárságot felvenni kívánók számára.

„Személy szerint csak nagyon büszke lehetek arra, hogy George Clooney a honosítását kéri” - jelentette ki a France Info közszolgálati hírrádióban Marie-Pierre Vedrenne. Hozzátette, hogy ennek megadása ugyanakkor a szóban forgó körülmények miatt „nem jó üzenet”, és hangsúlyozta, hogy a pártatlanság maradéktalanul fontos.

A miniszter kijelentette, hogy megérti egyes francia állampolgárok érzését a kettős mércével kapcsolatban, hiszen a 64 éves színész december elején az RTL kereskedelmi rádióban beismerte, hogy 400 nyelvlecke után is gyenge a francia nyelvtudása.

A színész, felesége, Amal Alamuddin Clooney és két nyolcéves ikerfiuk a francia hivatalos közlönyben szombaton közzétett rendelet révén megkapta a francia állampolgárságot.

Egy 2024-ben elfogadott törvény értelmében ugyanakkor január 1-től a tartósan Franciaországban letelepedni kívánóknak állampolgári vizsgát kell tenniük és bizonyságot kell tenniük a francia nyelv bizonyos szintű ismeretéről. Az állampolgárságért folyamodóknak emelt szintű nyelvvizsgát kell tenniük, míg korábban elegendő volt nyelvtanfolyamra járniuk.

Francia külügyi források szerint Clooney francia állampolgárságát leginkább Jean-Noël Barrot külügyminiszter támogatta, akinek tárcája szerdán a támogatást azzal indokolta, hogy széles körű ismertségének köszönhetően a színész hozzájárulhat a Franciaországról kialakult nemzetközi kép és az ország gazdasági kapcsolatainak javításához.

A Clooney család, amelynek a honosításáról elsőként a Paris Match című magazin számolt be, az év egy részét a dél-franciaországi Var megyei Brignoles-ban lévő udvarházában tölti, amelyet 2021-ben vásároltak.

Még ha nem is töltik minden idejüket Dél-Franciaországban, ezen a birtokon a legboldogabbak, mondta a színész, akit 2005-ben Oscar-díjat kapott a Sziriana című filmdrámában nyújtott alakításáért. (MTI)