Hajtóvadászatot folytat a román rendőrség egy gyilkos után, a magyar rendőröket is bevonták

A 37 éves román állampolgár, Emil Gânj a gyanú szerint még júliusban ölte meg az élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen (a település Maros megyében található, nagyjából félúton Marosvásárhely és Kolozsvár között). A román rendőrség azóta is körözi a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt, a hajtóvadászat során napi kapcsolatban vannak a magyar hatóságokkal is. A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, valamint felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára, és 5000 eurós díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében, írja a Police.hu.

A magyar hatóságokkal való együttműködés részeként a román nyomozók most új fotókat is megosztottak a magyar fejvadászokkal. A rendőrség a honlapján személyleírást is közölt Gânjról, aki barna hajú, körülbelül 175 centi magas, sportos testalkatú, haja rövidre nyírt, kecskeszakállas. A rendőrség külön felhívta a figyelmet, hogy anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amik segíthetik a beazonosítását, ezekről galériát is csináltak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a férfi kellően veszélyes ahhoz, hogy senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni.



