Még egy trezorbotrány Németországban: banki széfekből eltűnt 20 kiló arany

Rájár a rúd a takarékpénztárakra Németországban. Két nappal azután, hogy egy gelsenkircheni Sparkasse széftermében szinte az összes trezort feltörték, és 30 millió eurónyi (11,5 milliárd forintnyi) zsákmánnyal távoztak a betörők, egy bonni lap arról ír, hogy a korábbi nyugatnémet főváros egy Sparkasse-fiókjában, szintén egy széfből, 20 kilogrammnyi arany tűnt el.

A bonni Sparkasse-fiók

A General-Anzeiger cikkből kiderül, hogy az eset még a gelsenkircheni rablás előtt, december 17-én történt, de csak most került napvilágra. A rendőrség szerdán azt megerősítette, hogy már egy ideje folyik a nyomozás, de az észak-rajna-vesztfáliai hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket. Hivatalosan így azt sem erősítették meg, hogy 20 kiló arany tűnt el, illetve hogy a lopási kár 2,2 millió euró. A bank annyit közölt, hogy valóban történt „biztonsági incidens”, és az két széfet érintett.

A bonni lap úgy tudja, hogy a lopással egy banki alkalmazottat gyanúsítanak, akinél, illetve az édesapja lakásában már volt is házkutatás. A cikk szerint a banki dolgozót, aki egy fiatal férfi, le is tartóztatták.