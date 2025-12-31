Mesterséges intelligencia által generált fiatal lányok népszerűsítették Lengyelország EU-kilépését a TikTokon

Már a lengyel kormány is megszólalt, miután decemberben mesterséges intelligencia által generált, Lengyelország EU-kilépését népszerűsítő videók lepték el a TikTokot. Az időközben törölt felvételeken nemzeti szimbólumokat viselő, fiatal lányok beszéltek a kilépés előnyeiről.

A videókat a Prawilne_Polki (igaz lengyel nők) nevű TikTok-fiók publikálta. A 2023 májusában létrehozott, korábban szórakoztató tartalmakat posztoló csatornát december 13-án alakították át. Akkor kapta meg új nevét és új leírását is, miszerint a „patriotizmust, szuverenitást és normalitást” hirdető csatornán „gyönyörű, őszinte lengyel lányok” beszélnek.

Pillanatképek a videókból Forrás: century_crusade/TikTok

Az átalakítás után megjelentek a politikai tartalmú videók, amiket a 15 és 25 év közötti lengyelekre céloztak. Az egyes felvételeken szinte valódinak, más felvételeken egyértelműen mesterséges intelligencia által generáltnak tűnő fiatal lányok olyan dolgokat mondtak, minthogy „azért akarom a Polexitet, mert szabadon akarok dönteni, még akkor is, ha drágább lesz. Nem emlékszem az Európai Unió előtti Lengyelországra, de érzem, hogy akkor lengyelebb volt az ország.”

Vagy: „Amikor a Polexitről beszélek, azt hallom: »rémhírkeltés«, »katasztrófa«, »világvége«. A minta mindig ugyanaz. Soha nincs valódi vita arról, hogy ki dönt valójában helyettünk és miért. Talán itt az ideje, hogy elkezdjünk higgadtan beszélni ezekről a dolgokról.”

A TikTok-csatorna két hét alatt 200 ezer felhasználót ért el a videóival, amikre összesen 20 ezer lájkot kapott. A lengyel hatóságok jelzése után végül a TikTok távolította el a csatornát.

Mivel a lengyel kormány szerint a videók terjesztése az orosz dezinformációs kampány része volt, a lengyel digitalizációs miniszter-helyettes arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a TikTok felelősségét. A lengyel kormányszóvivő azt mondta, azért biztosak az oroszok érintettségében, mert a videók orosz mondatrészeket tartalmaztak. (via Reuters, Euronews)