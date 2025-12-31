Orbán szerint a Fideszben a produktív karakterek vannak többségben, a potyautasok pedig kisebbségben

Orbán Viktor év végi interjút töltött fel a Youtube-csatornájára. A miniszterelnök beszélt a kegyelmi ügyről és a Fidesz önreflexiójáról is, a leghosszabban azonban szokásos külpolitikai témáit fejtegette.

Különösen sokat beszélt arról, hogy az Európai Unió szerinte hadigazdaságot épít, szemben a magyar békegazdasággal. Azt mondta, ha támogatnánk az EU-t a háborús hozzáállásában, akkor nem férnénk hozzá az orosz piachoz. Külön kiemelte, hogy az EU-ból és a NATO-ból a belső ellentétek ellenére sem akarja kiléptetni az országot.

A kegyelmi ügyről azt mondta, a tanulság az, hogy higgadtságra, nyugalomra, körültekintésre és egyeztetésre van szükség, vagyis „a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött kell meghozni”. Azt mondta, ha a kegyelmi döntéshez hasonló partizán döntések születnek, és a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fog ki, akkor rossz döntés születik, aminek messzemenő következményei lesznek. Ezért jobban kell hagyatkozniuk a közös döntésekre.

A Fidesz önreflexiójával kapcsolatban azt mondta, abban reménykedik, hogy akik elmennek a pártból (mint például Magyar Péter), a rossz tulajdonságaikat is magukkal viszik. Szerinte a Fideszben a produktív karakterek vannak többségben, a potyautasok pedig kisebbségben. „Mindig lesznek potyautasok. Az a fontos, hogy ne kerüljenek a kormányrúdhoz.”

Orbán beszélt a Tisza Párt előretörésének Fideszre gyakorolt hatásáról is. Szerinte Magyar Péter berobbanása nem okozott bénultságot a pártban. Azt mondta, hogy a Fidesznek elsősorban kormányoznia kell, és csak másodsorban kell az ellenzéki pártokkal hadakoznia. „A kampánynak megvan a maga ideje.” A választási esélyeikkel kapcsolatban egyébként optimista. Azt mondta, világos feladatra kér mandátumot a választóktól: Magyarországot ne sodródjon bele a háborúba.