Orbán Viktor orosz gázt kapott Putyintól a kenyai orosz nagykövetség mesterséges intelligencáival készített videójában

Orbán Viktor is bekerült a kenyai orosz nagykövetség által kiposztolt, mesterséges intelligenciával készített videóba, amiben Vlagyimir Putyin Mikulásként osztogat karácsonyi ajándékokat külföldi politikusoknak.

A Telex által kiszúrt felvételen az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai elnöknek egy jüant és rubelt szimbolizáló karácsonyfadíszt, Narendra Modi indiai miniszterelnöknek egy vadászrepülőt, Donald Trump amerikai elnöknek egy alaszkai Putyin-Trump-képet, Nicolás Maduro venezuelai elnöknek egy keverőpultot, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek egy török atomerőművet tartalmazó hógömböt, Kim Dzsongun észak-koreai vezetőnek pedig egy kardot küld. A baráti vezetők után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kap egy csomagot, amiben egy bilincs van.

Majd utolsóként érkezik Orbán Viktor, aki egy Gazprom-logós kupont kap az orosz elnöktől. Miután a miniszterelnök kinyitja a csomagot, a videóban feltűnik egy magyar város, amiben éppen kigyulladnak a fények.

A videót itt lehet megnézni: