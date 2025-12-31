Végül mégis lesz Sulyok-beszéd éjfél után, akár 9 csatornán is követhetjük egyszerre

Sulyok Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin szerda éjfél után, tette közzé az MTI, így immár hivatalos, amit egy december 30-i posztjából még csak sejthettünk.

A döntés azért hírértékű, mert tavaly a hagyományokkal szakítva a köztársasági elnök nem újévkor, hanem karácsonykor beszélt, akkor ezt azzal indokolta, hogy „ez személyes életemhez is jobban illeszkedik, lelki alkatomnak is inkább megfelel”.

A saját, épphogy elindított hagyományát tartva Sulyok idén is elmondta december 26-án a beszédét, de ezek szerint visszatér a régi szokáshoz is az elnök, aki az MTI szerint majd „Kapu Tiborral együtt fejezi ki jókívánságait a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívja fel a figyelmet az összetartozás erejére”.

A szerdán éjfélkor elhangzó Himnusz után a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde a közmédia

M1,

M2 Petőfi TV,

M5,

Duna,

Duna World televíziós csatornáin és a

Kossuth,

Bartók,

Dankó és

Szakcsi rádió műsoraiban

lesz hallható.

A nép figyelméért Magyar Péterrel kell majd megküzdenie, aki már több mint egy hete bejelentette, hogy csakúgy mint tavaly, idén is éjfél utánra időzíti újévi beszédét. Pontosabban technikailag ez már jövőre lesz.