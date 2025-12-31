Volodimir Zelenszkij: Hiszünk a békében!

háború
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A békébe vetett hitet hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en és Facebookon szerdán közzétett újévi üzenetében.

„Egy újabb év telt el, amelyet az ukránok elhivatottsága és kitartása, elvei és naponta tett erőfeszítései tesznek emlékezetessé. Ezt az évet a védelmezőink tették lehetővé - azok, akik nemcsak Ukrajnáért, hanem mindazokért kiálltak, akiknek fontos a szabadság és a méltóság. Együtt haladunk előre mindannak köszönhetően, ami továbbvisz minket: a tapasztalatokkal és emlékekkel, az anyanyelvünkkel, a reménnyel és a hittel. Magunkkal visszük a közös cselekvés képességét és az emberségünket - amely minden nehézség ellenére kitart. Hiszünk a békében, harcolunk érte, és dolgozunk annak elérése érdekében” - hangoztatta az ukrán elnök, aki az üzenethez mellékelt egy fényképet is, amelyen feleségével áll a karácsonyfa előtt.

Forrás

Ehhez képest Vlagyimir Putyin egészen más hangulatú újévi beszédet mondott, ő a békét egy szóval sem említette, csak a győzelemről és céljaik eléréséről beszélt.

háború Volodimir Zelenszkij újév beszéd béke ukrajna vlagyimir putyin szabadság
Kapcsolódó cikkek

Putyin újévi beszédében győzelemről és nem békéről beszélt

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.

Fődi Kitti
háború