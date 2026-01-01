Hát akkor így fogunk élni – 2026

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Január 1-je van, mint minden évben, idén is új szabályok, új árak és új (minimál)bérek köszöntenek ránk. Földindulásszerű változásokat nem hoz ez az évkezdet, de sok apró újdonságot igen. Összeszedtük a legfontosabb, legtöbbek életét közvetlenül befolyásoló változásokat. A pontokba szedett felsorolás előtt kiemelnénk egyet, ami Orbán Viktor számára talán a legfontosabb: idén egészen biztosan nem szenved tüdőlövéssel felérő vb-selejtezős vereséget a magyar futballválogatott. És akkor a továbbiak, kicsit részletesebben:

Minimálbér

Még 2024 novemberében írtak alá egy három évre szóló bérmegállapodást a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői, abban 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelésről állapodtak meg. Miután már 2025 nyarán látni lehetett, hogy a kormány által megálmodott gazdasági növekedésnek (úgy is, mint repülőrajtnak) híre-pora nincs, a munkaadók jelezték, hogy a gazdaság nem bír el egy ekkora béremelést.

Végül decemberre sikerült az új emelésről megállapodni, így 2026. január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal bruttó 322 800 forintra emelkedik – ennek nettója 214 662 forint, ha nincs a munkavállalónak semmilyen kedvezménye –, míg a szakmunkások garantált bérminimuma 7 százalékkal bruttó 373 200 forintra nő; ennek a nettója, szintén kedvezmények nélkül, 248 178 forint. A nettó minimálbér nagyjából 20 ezer forinttal nő, a garantált bérminimum nettója 16 ezerrel emelkedik.

Mivel egyes juttatásokat a minimálbérhez igazítják, így azok összege vagy plafonja is emelkedik január elsejétől. Ilyen például a gyed (a nagyszülői is), aminek a maximált összege a minimálbér kétszeresének 70 százaléka, vagyis ettől az évtől bruttó 451 920 forint (a diplomás gyedre más szabályok vonatkoznak, annak napi plafonja a képzés típusától függően 7532-8708 forint lett ettől az évtől).

A táppénz maximális összege is emelkedik a minimálbér-emelés miatt, a napi plafon idén 21 520 forint lesz. Az álláskeresési járadék (munkanélküli segély) napi maximuma a bruttó minimálbér egy napra jutó értéke lehet, ez idén 10 760 forint – feltéve, hogy az álláskereső a munkája elvesztése előtti három évben legalább 360 napig munkaviszonyban állt (vagy egyéni vállalkozó volt).

A rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján járó, szja-alapot csökkentő úgynevezett személyi kedvezmény havi 107 600 forintra emelkedik a minimálbér változása miatt, és nő a gyermekek otthongondozási díja is, mivel annak összege a minimálbérrel egyenlő. Ha már családi juttatások: a gyes és a családi pótlék összege viszont erre az évre sem nőtt, a 2008-ban 12 200 forintra emelt családi pótléknak ma már 26 400 forintnak kellene lennie, hogy reálértéken ugyanannyi érjen (másképpen: a mai vásárlóerő-értéke nagyjából 5640 forint).