A Duna közepén zátonyra futott hajón szilveszterezett kétszáz utas

Mintegy kétszáz utassal a fedélzetén a Duna közepén rekedt a 2018-ban vízre bocsájtott, december 26-án Passauból indult Nickovision kirándulóhajó. Melk és Bécs után Budapest volt (lett volna) az úticél, de a magyar fővárosba az alacsony vízállás miatt már buszokkal vitték a program résztvevőit.

Ezt követően Pozsony lett volna az úti cél, ám keddről szerdára virradó éjjel a 135 méter hosszú Nickovision Gönyű magasságában zátonyra futott, és megrekedt. Bár szerdán érkezett egy vontatóhajó, hogy szorult helyzetéből kimentse, nem járt sikerrel,, ezért az utasok Pozsony helyett a hajón szilvesztereztek. Újévkor egy újabb hajó igyekezett vontára venni a kirándulóhajót, szintén eredménytelenül. (iho.hu)