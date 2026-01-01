A gaboni kormány felfüggesztette a komplett futballválogatottat, de a balhé nagyját a csapat sztárjával, Aubameyanggal vitették el, miután leszerepeltek az Afrika-kupán

A gaboni kormány felfüggesztette a labdarúgó-válogatott működését, menesztette a szövetségi kapitányt és kizárta a keretből a csapat legnagyobb sztárját, Pierre-Emerick Aubameyangot, miután Gabon három vereséggel kiesett az Afrikai Nemzetek Kupájáról. Simplice-Désiré Mamboula sportminiszter a tévében jelentette be a döntést.

„A válogatott szégyenletes teljesítménye miatt a kormány úgy döntött, feloszlatja a szakmai stábot, határozatlan időre felfüggeszti a nemzeti csapatot, valamint kizárja a keretből Bruno Ecuele Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot.”

Gabon már az utolsó csoportmeccs előtt kiesett, miután Kameruntól és Mozambiktól is vereséget szenvedett. Az utolsó mérkőzésen ugyan 2–0-ra vezetett a címvédő Elefántcsontpart ellen, de végül három gólt kapva a tartalékosan felálló ellenféltől is kikapott. Ezen a meccsen Aubameyang és Bruno Ecuele Manga nem lépett pályára. Aubameyang combsérülés miatt időközben visszatért francia klubjához, az Olympique de Marseille-hez.

Pierre-Emerick Aubameyang Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Korábban Afrikában elterjedt gyakorlat volt, hogy gyenge szereplés után feloszlatták a válogatottat, ám mióta a nemzetközi szövetség, a FIFA keményen fellép az állami beavatkozás ellen, az ilyen lépések ritkává váltak. (Al-Jazeera)