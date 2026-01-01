A sportág, ami összeköti Lionel Messit, Emmanuel Macront és Lando Norrist

Pár hete szembejött velem egy videó az interneten, miszerint „a 20-as éveid egy pontján egy barátod elhív majd padelezni, de fontos, hogy te maradj a tenisznél”.
Az algoritmus tökéletesen célzott. Ősszel ugyanis az egyik barátom hívására én is kipróbáltam a padelt. Azóta pedig egyszer sem voltam teniszezni. Bár az utóbbi tény inkább a lustaságomból következik, a videóban megfogalmazott állítás egy létező jelenségre reflektál: a padel népszerűsége folyamatosan nő, a legtöbb játékost pedig a teniszpályáról csábítja át a sportág.
