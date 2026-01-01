A hivatalát a mai napon elfoglaló svájci elnök elhalasztja az újévi beszédét a síközpontban történt tragédia miatt

A svájci és európai politikusok egymás után nyilvánítanak részvétet, miután halálos tűzeset történt egy dél-svájci síparadicsomban, amelyben több tucat ember vesztette életét. A tragédia miatt pedig az újonnan (konkrétan ma) hivatalba lépett svájci államfő elhalasztotta újévi beszédét.

Guy Parmelin elnök az X-en azt írta: „Ami az öröm pillanata lett volna, az Crans-Montanában az éjszaka során gyásszá vált (…)” A Neue Zürcher Zeitung (NZZ) szerint Parmelin elhalasztotta az eredetileg csütörtök délutánra tervezett újévi beszédét.

Guy Parmelin érkezik a tragédia helyszínére
Fotó: ALESSANDRO DELLA VALLE/AFP

Emmanuel Macron francia elnök szintén részvétet nyilvánított: „Svájcnak, népének és hatóságainak Franciaország teljes szolidaritását és testvéri támogatását fejezem ki” – írta az X-en. A sérültek között két francia állampolgár is van. Részvétét fejezte ki továbbá Johann Wadephul német külügyminiszter, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, valamint Isaac Herzog izraeli államfő is.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A svájci közmédia szerint a hatóságok kizárták, hogy támadás történt volna. Egyelőre nem tudni, hogy a tragédiában pontosan hány ember halt meg, a svájci hatóságok a csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatón annyit mondtak, több tucat áldozatról van szó, a pontos számot ők sem tudják. A tűz miatt csaknem 100 ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok azonosítása folyamatban van, ami akár hetekig is eltarthat.

A tragédiáról egyre szörnyűbb részletek derülnek ki, itt írtunk bővebben arról, mit lehet eddig tudni.

