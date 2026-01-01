A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást

Most hozták nyilvánosságra Jack Smith volt különleges ügyész zárt ajtók mögött tett vallomását, amiből kiderült, Donald Trump amerikai elnök 2020-ban többeknek elismerte, hogy elvesztette a választást Joe Bidennel szemben.

Jack Smith Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Smith volt az, aki pár éve két vizsgálatot végzett Trump ellen, részben a 2020-as választás után történtek, részben pedig a minősített iratok hazavitele miatt. Smith nemcsak a szabad és tisztességes választások eredményének megfordítására tett erőfeszítésekkel vádolta Trumpot, hanem azzal is, hogy a választások napja és 2021. január 6. között eltelt „kaotikus hetekben következetesen a vélt ellenfelei elleni erőszakra” buzdított. Szerinte volt elég bizonyíték arra, hogy elítéljék Trumpot, aki végig tagadta a vádakat. Az újraválasztása után az ügyeket ejtették, hiszen hivatalban lévő elnök ellen nem emelhetnek vádat.

Donald Trump 2020 szeptemberében Fotó: SAUL LOEB/AFP

Smith tavaly januárban lemondott, de valószínűleg Trump őt is kirúgta volna, mint ahogy azt az ügyén dolgozó más ügyészekkel tették. A republikánusok végig próbálták hitelteleníteni a jelentését.

A volt különleges ügyészt december közepén hallgatta meg az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága, ahol a vizsgálatát védte.

A meghallgatásról közzétett 255 oldalas jegyzőkönyv szerint Smith igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump valaha elismerte-e, hogy tisztában volt a vereségével. A jelentés szerint Trump mások előtt azt mondta, „nem számít, hogy megnyerted vagy elvesztetted a választásokat. Mégis harcolsz, mint az ördög.” Máskor pedig Joe Bidenre utalva azt mondta, „el tudod hinni, hogy kikaptam ettől a kibaszott fickótól?”

Nyilvánosan viszont Trump azt hazudta, ő nyerte meg a 2020-as választásokat, támogatói pedig 2021. január 6-án megrohamozták az amerikai kongresszus épületét, és megpróbálták megakadályozni a választási eredmények hitelesítését. 2025-ös hivatalba lépése után Trump kegyelmet adott a lázadóknak.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a vallomást. (Reuters)