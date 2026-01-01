A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást

Most hozták nyilvánosságra Jack Smith volt különleges ügyész zárt ajtók mögött tett vallomását, amiből kiderült, Donald Trump amerikai elnök 2020-ban többeknek elismerte, hogy elvesztette a választást Joe Bidennel szemben.
Smith volt az, aki pár éve két vizsgálatot végzett Trump ellen, részben a 2020-as választás után történtek, részben pedig a minősített iratok hazavitele miatt. Smith nemcsak a szabad és tisztességes választások eredményének megfordítására tett erőfeszítésekkel vádolta Trumpot, hanem azzal is, hogy a választások napja és 2021. január 6. között eltelt „kaotikus hetekben következetesen a vélt ellenfelei elleni erőszakra” buzdított. Szerinte volt elég bizonyíték arra, hogy elítéljék Trumpot, aki végig tagadta a vádakat. Az újraválasztása után az ügyeket ejtették, hiszen hivatalban lévő elnök ellen nem emelhetnek vádat.
Smith tavaly januárban lemondott, de valószínűleg Trump őt is kirúgta volna, mint ahogy azt az ügyén dolgozó más ügyészekkel tették. A republikánusok végig próbálták hitelteleníteni a jelentését.
A volt különleges ügyészt december közepén hallgatta meg az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága, ahol a vizsgálatát védte.
A meghallgatásról közzétett 255 oldalas jegyzőkönyv szerint Smith igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Trump valaha elismerte-e, hogy tisztában volt a vereségével. A jelentés szerint Trump mások előtt azt mondta, „nem számít, hogy megnyerted vagy elvesztetted a választásokat. Mégis harcolsz, mint az ördög.” Máskor pedig Joe Bidenre utalva azt mondta, „el tudod hinni, hogy kikaptam ettől a kibaszott fickótól?”
Nyilvánosan viszont Trump azt hazudta, ő nyerte meg a 2020-as választásokat, támogatói pedig 2021. január 6-án megrohamozták az amerikai kongresszus épületét, és megpróbálták megakadályozni a választási eredmények hitelesítését. 2025-ös hivatalba lépése után Trump kegyelmet adott a lázadóknak.
A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a vallomást. (Reuters)
Mivel azonban az alkotmány tiltja az elnök elleni vádemelést, így ez most biztosan elmarad.
A lehetősége még megmaradt annak, hogy Trump második elnöki ciklusa után ismét vádat emeljenek.
„Tetteik fényében az ügyvezető főügyész nem bízik ezekben a tisztviselőkben, nem tudtak volna segíteni az elnök programjának hűséges végrehajtásában” – írta az amerikai igazságügyi minisztérium.