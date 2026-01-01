Kipattant az Indiana Jones díszletéből a 180 kilós guruló „szikla”, egy Disney-alkalmazott eléugrott, hogy megmentse a közönséget

Megsérült a Walt Disney World egyik alkalmazottja, miután megakadályozta, hogy egy 180 kilós díszlet a nézőket találja el.

Az Indiana Jonen Show-n Az elveszett frigyláda fosztogatói című film ikonikus jelenetét is előadják, mikor egy gördülő szikla elől menekül az Indiana Jonest alakító Harrison Ford.

Kedden a golyó kipattant a sínről, és a közönség felé tartott, ekkor ugrott oda az alkalmazott. Ugyan a Disney szóvivője nem erősítette meg, hogy a „szikla” miatt sérült meg a férfi, de a videófelvételeken látszik, mi történt.

Az alkalmazott elesett, nem állt fel azonnal, többen siettek a segítségére. A Disney szerint a 180 kilós díszletelem gumiból készült. Azt ígérték, ezt a showelemet a baleset után módosítják, miután befejeződött a vizsgálat.

Az egyik szemtanú a People magazinnak azt mondta, a munkás megmentette a közönséget. „Őrült élmény volt, és biztosan emlékezni fogunk rá.”

Az eseményről készült egyik videón hallani, ahogy a kamera mögött álló férfi azt mondja: „Az a fickó szó szerint megmentette az életünket.” (BBC)