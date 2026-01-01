Kisorsolták a 7 milliárdos számsort

Különjátékot hirdetett a Szerencsejáték Zrt. szilveszterre: a hagyományos ötös lottóval ezúttal nem a tizenegy hete halmozódó több mint 2 milliárd forintot lehetett volna megnyerni, hanem egy 7 milliárdos szilveszteri szuperlottót szerveztek. A szabályok ugyanazok voltak, 90 számból 5-öt kellett volna eltalálni.

Lottószelvény Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA





Mint a fenti két feltételes mód jelzi, a telitalálat nem jött össze. A közmédia egyik csatornáján közvetített számhúzáson a 17-est (egyedüli prímszámként), a 28-ast és a 36-ost (két háromszögszámot), a 70-est (a legkisebb furcsa számot) és a 82-es (egy boldog számot) húzták ki. Akit a számelmélet érdekel: a furcsa szám az, amely osztóinak összege meghaladja a szám értékét és nem adható össze belőlük semmilyen kombinációban az adott szám, míg a boldog számok azok, amelyek számjegyei négyzetösszegét, majd annak számjegyei négyzetösszegét és így tovább addig adhatjuk újra és újra össze, míg a végén 1-et kapunk.

Akit viszont csak az anyagi világ hívsága érdekelnek, azoknak jöjjenek a nyeremények. Akinek négy találata volt, bő kétmillió forinttal vigasztalódhat, a hármasok 29 300 forintot, míg a kettesek 3545 forintot fizettek. A hétvégén pedig már ismét a hagyományos rendszerben rendezik meg az ötösl