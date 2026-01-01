„Körülbelül 200 ember próbált 30 másodpercen belül kijutni a nagyon keskeny lépcsőn” – érkeznek a beszámolók a svájci tragédiáról

A francia állampolgárságú Emma és Albane is a svájci Le Constellation bárban, Crans-Montanában ünnepelte az újévet, mikor éjjel fél 2 körül tűz ütött ki.

Noha a svájci rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt részleteket a népszerű síközpontban történt tragédia okáról, a pár a francia a BFMTV-nek arról beszélt, szerintük azért ütött ki a tűz, mert egy gyertyát „túl közel tartottak a mennyezethez, ami meggyulladt”.

Arról beszéltek, az egyik pincérnő „születésnapi gyertyákat” tett néhány pezsgősüveg tetejére, amelyek közül az egyiket felemelték. Ez érhetett a plafonhoz, mikor a pultos a vállára vette a pincérnőt, kezében az üveggel.

„Pár másodperc alatt az egész mennyezet lángokban állt. Minden fából volt.”

Azt mondták, „nagyon gyorsan terjedtek” a lángok, „az egész mennyezet lángokban állt”, még a felsőbb szint is, amikor megpróbáltak kijutni. Arról is beszámoltak, hogy a mennyezet beomlott.

Emma és Albane szerint nagyon nehezen ment az evakuálás, mert a pincehelyiségből egy keskeny lépcsőn és egy szűk ajtón keresztül kellett menekülniük.

„Körülbelül 200 ember próbált 30 másodpercen belül kijutni a nagyon keskeny lépcsőn.”

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Ők nagyon szerencsésnek érzik magukat. Egyelőre nem tudni, hogy a tragédiában pontosan hány ember halt meg, a svájci hatóságok a csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatón annyit mondtak, több tucat áldozatról van szó, a pontos számot ők sem tudják. Ezt ismételgették akkor is, mikor egy újságíró szembesítette őket azzal, hogy az olasz külügyminisztérium a svájci rendőrség alapján csaknem 40 emberről beszélt. A tűz miatt csaknem 100 ember sérült meg, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok azonosítása folyamatban van, ami Olaszország svájci nagykövete szerint hetekig is eltarthat. A francia média jelentése szerint a sérültek között legalább két francia van.

A sajtótájékoztatón rákérdeztek arra, hol voltak a vészkijáratok, milyenek voltak a hely tűzvédelmi előírásai, hiszen állítólag néhány ember bennragadt az épületben, de a nyomozásra hivatkozva erről sem közöltek részleteket.

A rendőrség a pincehelyiségről nem, csak a bár teraszáról hozott nyilvánosságra képeket, amin szanaszét heverő asztalok és székek láthatók, ami jól érzékelteti a pánikot.

Egy 16 éves síoktató, Ulysse Brozzo is megszólalt, akinek több barátja is a klubban volt, mikor kiütött a tűz. Azokkal tudott beszélni, akik biztonságban vannak, de többekről nem hallott. Egy barátja kómában fekszik a Sion kórházban. Hatalmas tragédiának tartja, ami történt, szerinte több száz ember volt a klubban. A hírek szerint 300 ember fér el ott, de a hatóságok egyelőre azt sem közölték, mennyien lehettek a helyszínen.

A fiú elmondása szerint a klub kétszinten, a felső szinten van egy bár, ahonnan keskeny lépcső vezet le az alagsori éjszakai klubba. Lehetségesnek tartja, hogy ott beszorultak az emberek és füstmérgezést kaptak. A helyiségben vízipipát is lehetett szívni. Ő úgy hallotta, a vízipipán lévő szén ömlött ki és okozott tüzet.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A sajtótájékoztatón felmerült egy olyan verzió is, hogy tűzijáték okozta a tüzet, de a rendőrség ezt a verziót nem kommentálta a nyomozásra hivatkozva. Azt kizárták, hogy terrortámadás történt volna.

Egy olyan tanú is megszólalt, aki az út túloldaláról látta, hogy tűz ütött ki a bárban. Azt mondta, az emberek az ablakokat betörve próbáltak menekülni, néhányan súlyosan megsérültek. A pánikba esett szülők autóval érkeztek a helyszínre, hogy megnézzék, nem rekedtek-e bent a gyerekeik.

A szemtanú körülbelül 20 embert látott, akik a füst és a lángok közül próbáltak kijutni. „Az utca túloldaláról nézve az egész olyan volt, mint egy horrorfilm.”

A szemközti ruhabolt tulajdonosa arról beszélt, a bár népszerű a fiatalok körében, ismerősei gyerekei gyakran 14 éves koruktól ott ittak. A 17 éves síoktató, Francois is arról beszélt, gyakran bulizott a bárban, és szerinte köztudott, hogy az újévi bulikon lazábban ellenőrzik a résztvevők életkorát.

Megszólalt egy férfi is, aki családjával az 50 méterre lévő szállodában ünnepelte az újévet. Oleh Paska azt mondta, épp a szobájukban voltak, mikor robbanássorozatot hallottak.

„Azt hittük, hogy valaki petárdákat dobált a szálloda bejáratánál. Az első néhány percben azt hittük, a zaj csak szokásos ünneplés”.

Hallották, hogy valaki „sír” odakint, de először azt hitték, hogy verekedés tört ki a fiatal mulatozók között.

De aztán megérkeztek a mentőszolgálatok, és Oleh felesége észrevette, hogy „különböző típusú szirénák” szólnak – jelezve a mentők, a rendőrség és a tűzoltók érkezését.

Oleh szerint a környék – amely általában turistákkal van tele – ma „nagyon csendes”. A bár környékét lezárták, a helyszínelők még dolgoznak. (BBC, Guardian)