Mától a Bulgáriában is euróval fizetünk

Új év, új élet: január 1-jével huszonegyedik tagállamként Bulgária is csatlakozott az euróövezethez. Az euró a bolgár leva szerepét vette át, az átváltási árfolyamot 1 euró = 1,96 leva értékben rögzítették. A bolgárok körülbelül egy hónapig még fizethetnek levában, de a visszajárót már euróban kapják meg. Június 30-ig a régi pénzt díjmentesen lehet átváltani a bankokban és a postákon, a Bolgár Nemzeti Banknál pedig határidő nélkül.

Rumen Radev bolgár államfő újévi beszédében így fogalmazott: „Az euró bevezetése Bulgária európai uniós integrációjának utolsó mérföldköve – egy olyan közösségbe való belépés, amelyet évezredes kultúránk eredményeivel és országunk civilizációs hozzájárulásával kiérdemeltünk.”

Rumen Radev Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Bár az elnök nagyon pozitívan nyilatkozott az euró bevezetéséről, a közvélemény megosztott. A márciusi Eurobarometer-felmérés szerint megkérdezettek 53 százaléka ellenezte az euró bevezetését, míg 45 százalék támogatta azt, ebben a komoly orosz dezinformációs kampánynak is szerepe volt. A többség úgy vélte, hogy Bulgária még nem áll készen az euróra, a megkérdezettek legfőbb félelme az volt, hogy az átállás során „visszaélésszerű áremelések” történhetnek. (Politico)