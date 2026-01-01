Négyen meghaltak egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél

Négy ember meghalt január 1-jén délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában, emiatt várhatóan késő estig nem járnak a vonatok Sárospatak és Sátoraljaújhely között - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

A MÁV tájékoztatása szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött. A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett.