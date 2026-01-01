Százmilliárdok betonban

A ciklus végéhez közeledve megnéztünk pár budapesti és vidéki beruházást, magánt és államit, főleg nemzetgazdasági szempontból kiemeltek vannak köztük, jó pár pedig akkora sebet ejtett a városon, ami a Holdról is látszik.
Végéhez ért a Citadella felújítása, átadására minden bizonnyal 2026 márciusáig kell várni, mikor is Orbán Viktor saját kezével fogja átvágni, amit át kell.
A munkálatok 2020(!)-ban kezdődtek, és a kiemelt státuszhoz képest meglehetősen komótosan haladtak. A nemzeti lobogót persze már közvetlenül a '22-es választások előtt leszúrták egy építési terület kellős közepére. 2025 nyarán aztán a kereszt is felkerült a szobor talapzatára. A Citadella felújításának fő kivitelezői a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Market Építő Zrt., a költségek 56 milliárd Ft körül fognak megállni.
Következzen pár olyan urbanisztikai szörny, amik nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként mentesültek minden fajta építési előírás és szabályozás alól. Három irodakomplexum, amik 600 milliárd forintot értek Tiborcz István vállalkozói körének.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélyezte, hogy éjszaka is folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és 5 lakótornyot. A Dürer a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása.
A miniszterelnök veje és Orbán Ráhel is büszkék arra, hogy a szállodaprojektekkel az épített örökséget mentik meg, ami „komoly felelősséggel járó misszió”. Megnéztük a beruházásaikat: a valóban értékmentő turai kirakatprojekt mellett műemlékház kibelezését, érintetlenül továbbpasszolt ingatlanokat, másoktól készen átvett épületeket találtunk.
A felújítást a volt jegybankelnök fiának barátja végezte, közbeszerzés nélkül, 100 milliárd forint értékben.
Lejárató cikk jelent meg a Lázár János-közeli lapban Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki engedte, hogy a batidai kastély közelében tartsanak politikai demonstrációt. Szabó Zsolt napokkal később öngyilkos lett. Hódmezővásárhelyen sokan gyászolnak, és dühösek, mert egyértelműnek tartják az összefüggést.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
A Mészáros család kisebbik milliárdosa, felcsúti fideszes képviselő azt kérdezte: „Nem unjátok már ezt a fotózgatást, baszdmeg?”
A miniszter magához vonja a budai Vár újjáépítését, de a volt munkatársak nem akarnak Lázár alatt dolgozni. Az átalakításból újabb csúszások lehetnek, a cél, hogy a választásokig legalább a külső kulisszák meglegyenek.
Bátonyi Péter állításait dokumentumokkal is alá tudta támasztani, valószínűleg épp ezért rúgták ki azonnal. Hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tesz Gulyás Gergely és az országos főépítész ellen.
Hadházy Ákos feljelentést tesz, mert szerinte lehet, hogy az építkezést jogilag lepapírozták, de ez akkor is műemlékrombolás.
