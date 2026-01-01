Több tucatnyi ember halt meg Svájcban, ahol éjjel robbanás történt és tűz ütött ki egy bárban

Több tucat ember halt meg Svájcban, miután éjszaka az egyik síközpontban, a Wallis kantonbeli Crans-Montanában robbanás történt és tűz ütött ki egy bárban.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség az áldozatok pontos számát többszöri kérdésre sem közölte, arra hivatkozva, hogy még ők sem biztosak benne. Az áldozatok azonosítása folyamatban van. Sok áldozat „súlyos égési sérüléseket szenvedett.”

Az olasz külügyminisztérium a svájci rendőrség információira hivatkozva azt közölte, körülbelül 40 ember halt meg. Hiába kérdeztek rá a sajtótájékoztatón erre a konkrét számra, a rendőrség így sem erősítette meg, kitartottak a „több tucat” áldozat mellett.

A tűz miatt több mint 100 ember sérült meg a Constellation nevű bárban. Sok nemzetiség érintett, de ezt sem részletezték a hatóságok.

Tájékoztatásuk szerint a helyi kórházak intenzív osztályai „teltházasak”, néhány beteget sürgős ellátás céljából más kantonok kórházaiba kell átszállítani.

A sajtótájékoztató Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A hatóságok a terrortámadás lehetőségét kizárták. Beatrice Pilloud, Wallis kanton főügyésze azt mondta, „jelenleg tűzre gyanakodnak, semmiképpen sem merült fel támadás gyanúja.” Az áldozatok családtagjaira hivatkozva nem akart erről többet mondani, a nyomozás folyik.

Helyi idő szerint 1.30-kor észleltek füstöt a bárban, akkor riasztották a mentőket. A tűzoltók és a rendőrök is gyorsan a helyszínre értek. A tűzoltókat az egész régióból mozgósították.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A sajtótájékoztatón rákérdeztek arra, hol voltak a vészkijáratok, milyenek voltak a hely tűzvédelmi előírásai, hiszen állítólag néhány ember bennragadt az épületben, illetve valóban tűzijáték vagy pirotechnikai eszközök okozták-e a balesetet.

A nyomozásra hivatkozva erről sem közöltek részleteket, a tűzijátékra vonatkozó feltételezést sem erősítették meg. A területet teljesen lezárták, Crans-Montana felett repülési tilalmat vezettek be. (Guardian, BBC)