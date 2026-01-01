Zelenszkij: „A háború végét akarjuk, nem Ukrajna végét”

90 százalékban kész a béketerv – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint a fennmaradó 10 százalék fogja meghatározni a béke, Ukrajna és Európa sorsát.

20 perces beszédében azt mondta, Ukrajna nem akar bármi áron békét. „A háború végét akarjuk, nem Ukrajna végét”.

Zelenszkij szerint ha kivonulnak Donbaszból, az azt jelenti, hogy „mindennek vége lesz.” Moszkva jelenleg Donyecknek mintegy 75 százalékát, a szomszédos Luhanszknak pedig 99 százalékát tartja fennhatósága alatt, de az egészet akarja, és ebben nem akar kompromisszumot kötni.

Zelenszkij és Trump december 28-án Fotó: JIM WATSON/AFP

Az ukrán elnök a beszédében köszönetet mondott az Ukrajnát támogató vezetőknek, de hozzátette, hogy „a szándékoknak biztonsági garanciákká kell válniuk, és ezért ratifikálni kell azokat”.

Zelenszkij a héten tárgyalt Donald Trumppal Floridában, ami után elmondta, Washington 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott fel, és még vannak tisztázatlan pontok.

Zelenszkij szerint „a gyenge megállapodások aláírása csak tovább szítja a háborút. Vagy a világ megállítja Oroszország háborúját, vagy Oroszország belerángatja a világot a háborújába.”

Az ukrán elnök azt szeretné, hogy a béketárgyalások januárban felgyorsuljanak. Emmanuel Macron francia elnök szerint az európai államok és szövetségeseik január 6-án találkoznak Párizsban, ahol konkrét kötelezettségvállalásokat tesznek Ukrajna védelmére és a tartós és igazságos béke biztosítására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi beszéde rövidebb volt, mint az ukrán elnöké. Ő a katonáknak üznenve arról beszélt, hisznek bennük és a győzelmükben. Szerdán Moszkva közzétett olyan dokumentumokat és felvételeket, amelyek szerintük igazolják, hogy az ukránok Putyin novgorodi állami rezidenciáját támadták. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov erre hivatkozva azt közölte, keményebb tárgyalási pozíciót vesznek fel Kijevvel szemben.

Kijev tagadja a támadást, Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig „szándékos figyelemelterelésnek” és a békefolyamat megakadályozására irányuló kísérletnek nevezte az orosz állításokat. Most éppen Donald Trump amerikai elnök is úgy gondolja, hogy Putyin hőbörgése a „támadásról” megmutatja, hogy Oroszország áll a béke útjában. (BBC)