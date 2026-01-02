A piros jelzés ellenére a várakozó autókat kikerülve hajtott a vonatsínekre az a sofőr, aki négy ember halálát okozta

Négy ember meghalt január 1-jén délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, a 37-es út átjárójában – írtuk meg csütörtökön. A balesetnél a jármű vezetője a pirosan villogó fénysorompó tiltása ellenére hajtott át az átjárón, kikerülve az ott várakozó autókat – írja a Blikk.

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg. A Mercedesben utazott egy 10 éves kislány, akinek 36 éves édesapja és 42 esztendős édesanyja is elhunytak, ahogyan az autó sofőrje, egy 51 éves férfi, P. István is. A MÁV tájékoztatása szerint a személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16:04 órakor elindult személyvonattal ütközött, miután a sofőr a terepjárójával kikerülte az előtte várakozó autókat és a fénysorompó piros jelzése ellenére át akart hajtani az átjárón.

A vonattal ütköző Mercedes sofőrje újfehértói lakos, de régóta Angliában él – közölte a lappal dr. Hosszú József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település polgármestere. „A tragédia után megkerestem az elhunyt testvérét, és felajánlottam az önkormányzat segítségét a temetéshez.”