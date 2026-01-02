Az oroszok ballisztikus rakétával lőttek szét egy lakóépületet Harkiv központjában

Oroszország ballisztikus rakétával lőtte Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot, egy lakóövezetet találtak el. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a csapás a város központjában egy ötemeletes lakóépületet talált el, ahol 19 ember sérült meg. Több ember a romok alatt rekedt. Egy nő továbbra is kritikus állapotban van.

„Szörnyű orosz csapás érte Harkivot. Az első jelentések szerint két rakéta lakóépületeket talált el. Az egyik ház súlyosan megrongálódott” – írta a támadás után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Harkiv polgármestere, Ihor Terehov közölte, hogy a támadás következtében teljesen megsemmisült egy bevásárlóközpont is. Harkiv központi részén számos lakóépület megrongálódott, több ezer ablak betört. A távhőhálózat is megsérült. A csapás egy kórházat is érintett, ahol több mint 100 ablak tört ki. De megsemmisült az a villamosenergia-hálózat is, amely a városi közösségi közlekedést, a villamosokat és trolibuszokat látja el. (RBC/Ukrinform)