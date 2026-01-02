Bajnai: A tét sokkal nagyobb, mint egy normális választáson

Bajnai Gordon, az Orbán Viktor előtti utolsó magyar miniszterelnök, a londoni Campbell Lutyens magánpiaci tanácsadó cég vezérigazgatója adott interjút a HVG-nek.

Bajnai szerint a politikában hiába számít sikernek a hatalom megszerzése és megtartása, az szembekerülhet az ország gyarapításával, a jó kormányzással. „A NER politikai értelemben sikeres, hiszen négy választást nyert zsinórban, de azon az áron, hogy az országot tartós lemaradásba kormányozta” – mondta.

A kormány szerinte számol azzal, hogy Magyarország egyszer kilép az EU-ból, ez a rendszer ugyanis nem tartható fenn hosszú távon az EU-n belül. Addig is „a lehető legtöbbet próbálja kiszedni belőle, és a kereteket gyengíti.”

Nem tudja, hogy a kormány leváltható-e a NER adta kereteken belül, csak azt: a tét a NER elitje számára sokkal nagyobb, mint egy normális választáson. „Mivel nálunk egy állampárt gyakorlatilag elfoglalta az intézményrendszert és a gazdaságot, ha bukik, az a hatalom természetéből fakadóan rezsimváltást jelent – mondta. – Azok számára, akik ebben a központilag irányított korrupciós rendszerben gazdagodtak meg, hatalmas kockázata van egy ilyen változásnak. A választáshoz vezető harc, és, ha veszítenek, az azt követő utóvédharc is ádáz lesz."

Bajnai kérdés nélkül beszélt arról, hogy Magyar Péter Tisza-elnököt nem ismeri, tanácsokat nem ad neki, de nincsenek kétségei: a NER-médiában kiforgatják majd a szavait.