Bajnai előre szólt: a fideszes propaganda tényleg össztűz alá vette, kinevezte Magyar Péter emberének

„Nos, a kockázatok és mellékhatások elkerülése végett kezdjük azzal, hogy nem ismerem a Tisza Párt vezetőit, nem adok nekik tanácsokat, és az általam itt elmondottak kizárólag az én véleményemet tükrözik. Ezt azért vagyok kénytelen hangsúlyozni, mert lehet, hogy a NER-médiában ezt az interjút is megpróbálják majd kiforgatni, konspirációs elméletekbe ágyazni. Ez csak amolyan egészségügyi, mentálhigiénés lábjegyzet volt…”
Ezt nyilatkozta Bajnai Gordon volt miniszterelnök a szerda reggel megjelent HVG-s interjúban, amit szemléztünk is.
Nos, Bajnainak igaza lett, a fideszes világban alig néhány óra múlva már minden arról szól, hogy Magyar Péter=Bajnai Gordon.
Néhány cím az állampárti médiából:
Nem újkeletű jelenség ez. A Fidesz mindenkit a Tisza Párt emberének / szakértőjének / tagjának tart, aki nem ért egyet a Fidesszel. Simonovits András matematikus, közgazdász, nyugdíjas egyetemi tanár is így járt. Habár semmi köze a Tisza Párthoz és Magyar Páterhez, a propagandamédia hónapok óta azt harsogja, hogy Simonovits a Tisza Párt szakértőjeként megadóztatná a nyugdíjakat. Hogy mindezt hogyan éli meg, arról itt írtunk.
A volt miniszterelnök szerint Orbánék számolnak az EU-ból való kilépéssel.
A fideszes propaganda a nevét összemossa a Tiszával, arcképét Magyar Péteré mellé teszik, ő az a gonosz, aki szerint túl magasak a nyugdíjak.