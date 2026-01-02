Donald Trump megfenyegette az iráni rezsimet: beavatkozik, ha folytatódik a tüntetők elleni erőszak

Iránban napok óta tartanak a magas megélhetési költségek miatti tiltakozások, már halálos áldozatok is vannak.

Donald Trump amerikai elnök most a Truth Social-ön azzal fenyegette meg az iráni rezsimet, hogy a békés tüntetők segítségére siet, ha folytatódik az erőszak.

Donald Trump ugyan szereti magát a béke elnökének hívni, és saját bevallása szerint háborúk sorának vetett véget a világban, mégis bombázott már egy sor országot: Venezuelát, Szíriát, Irakot, Nigériát, Jement, Szomáliát és Iránt. A nyári iráni támadásban 14 hatalmas erejű bunkerromboló bombát dobott le nukleáris létesítményekre.

Iránban szokatlan módon még az állami médiumok is elismerték, hogy tiltakozások zajlanak, ugyanakkor gyorsan hangsúlyozták, hogy a kereskedők kizárólag a gazdasági helyzet miatt aggódnak, és nincs kifogásuk a teokratikus berendezkedéssel szemben.

Egy kormányzati épület elleni támadás Iránban Fotó: -/AFP

A mostani megmozdulások a legnagyobbak Iránban a 2022-es gigatüntetések óta, amelyek azután robbantak ki, hogy a 22 éves Mahsza Amini meghalt egy teheráni kórházban, miután a rendőrség őrizetbe vette, mert nem viselte a hidzsábját, aminek a viselése a saría előírásai szerint kötelező a nők számára. Az ezt követő országos tiltakozások során több száz ember halt meg, több tízezret tartóztattak le, többeket kivégeztek közülük.

Az iráni kormány statisztikái szerint az élelmiszerek ára 72 százalékkal, az orvosi termékeké pedig 50 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest, mindezek ellenére a kormány már bejelentette, hogy adóemelésre készül a március 21-én kezdődő iráni új évben.