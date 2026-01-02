Feladta magát a petárdázó férfi, aki miatt kigyulladt egy raktárépület Mosonmagyaróváron

Szilveszter este kigyulladt egy raktárépület az UFM mosonmagyaróvári telephelyén, ahol nagy mennyiségű éghető szigetelőanyagot tároltak. A tűz miatt a közeli házak lakóinak el kellett hagyniuk otthonukat, a hőhatás pedig a szemben álló tűzoltólaktanyát is veszélyeztette, ahol az épületben és a bent álló járművek egyes részeiben is kár keletkezett, autók, garázsok, műhelyek is felgyulladtak a környéken. A tüzet valószínűleg pirotechnikai eszköz okozta. A kár elérheti a másfél milliárdot.

Szabó Miklós polgármester arról értesítette a Kisalföldet, hogy jelentkezett az a férfi, aki miatt a tűz keletkezett. A rendőrség az ügyben eljárást indított.