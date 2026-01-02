Karácsony kecsketejes intim mosakodógéllel, Dobrev Klárával és egy lyukas tepsivel

A héten arra kértük a 444 ajándékozóit és ajándékozottjait, hogy írják meg nekünk a legmeredekebb, legkínosabb, legabszurdabb karácsonyi ajándékaik történetét, hogy közkinccsé tehessük az ünnepek szellemében a legkiemelkedőbb pályaműveket.

Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy másokkal is megesett-e már, hogy negyedszerre vették meg karácsonyra a nagyszülei Thomas Manntól a Varázshegyet? Vagy a céges húzáson a crushod téged húzott, és tusfürdővel a kezedben kellett ráébredned, hogy a vonzódás sajnos nem kölcsönös? Hétről hétre elmondtad a csajodnak, hogy gyűlölöd Gáspár Lacit, és most a Mikulást énekelve pörög körülötted két koncertjeggyel Gáspár Laci legközelebbi fellépésére?

Kiderült, hogy az előbb említett példák sajnos csak gyenge próbálkozások voltak a részünkről és rengeteg üzenetet, levelet és kisnovellát kaptunk ennél sokkal meredekebb történetekkel, szóval íme a legerősebb ajándékaitok közvetlenül a karácsonyfa alól:

Karácsony gombászéknál

Zsófi és a családja szeretnek kirándulni, amit idén azzal fejeltek meg, hogy elkezdtek szakember által vezetett gombász túrákra járni. Ezeken a túrákon egy profi szakellenőr segítségével a résztvevők biztonságos keretek között ismerkedhetnek meg a különböző gombafajokkal az erdőben. „Apósom erre hivatkozva nagy büszkén elém állt, hogy milyen figyelmes ajándékot sikerült idén kitalálnia, hiszen, tudja hogy szeretünk gombászni” – írta Zsófi.

„A lelkesedésemet fürkészve a monológ után átadta AZ ajándékot, ami egy könyv volt. A címe: Gombák a testünkben.”

Zsófi torkán az ajándékot látva egy hang sem jött ki, miközben kerek szemmel nézett az apósára, aki várta a kitörő lelkesedését, ami nem érkezett meg. Mint írta, a könyvet végül nem tartotta meg.

Menstruációs naptár

Robi nemrég töltötte az 50. életévét, ebben a korban pedig az ember már hajlamos azt hinni, hogy nem sok dologgal lehet igazán meglepni. Azonban főszereplőnk anyósa évről-évre minden karácsonykor igyekszik erre rácáfolni.

„Az első ilyen kis meglepetés egy hajcsavaró volt, pedig rövid hajam van” – meséli Robi. A másik hasonlóan furcsa ajándék pedig egy lyukas tepsi volt, amit sokan elsőre kidobtak volna, vagy örök nyugovóra helyezték volna a garázsban/padláson. Robi ehelyett egyből munkára fogta a lyukas tepsit és egy szolid oldalas sütésbe kezdett, ami miatt majdnem lángra is lobbant az egész ház. Azonban a legmeglepőbb ajándék,

„egy menstruációs naptár volt, amit szintén karácsonyra kaptam szépen becsomagolva” – írta Robi, azt azonban már nem tudtuk meg, hogy ezt is kipróbálta-e.

DK mindhalálig

Egy rövid, de annál tartalmasabb történetet is kaptunk Gergőtől:

„Apám: 80 éves, vénségére DK-tag.

Én: 50 éves és nagyon cikinek tartom a DK-t. Ezt persze tudja.”

Gergő idei ajándéka az apjától:

Tisztátalan nők

A szerkesztőség kedvenc történetét Sári írta meg nekünk, aki a férje nagyanyjától minden évben kecsketejes intim mosakodógélt kap, amit aktus után kell használni. Ráadásul a nagynéni a család minden női tagjának ezt veszi, miközben a férfiak pénzt kapnak.

„A néni nagyon vallásos, gondolom ezzel akar tisztára mosni, minket tisztátalan nőket” – írta Sári, akinek ezúton is kitartást kívánunk.

Anyai örömök

A kínos karácsonyi ajándékok persze az anyukákat sem kímélték. Volt, aki szülés után pár hónappal szexi fehérneműt kapott az anyósától, amit az egész család előtt volt szerencséje kibontani, és olyan is akit a férje pár csomag pelenkával lepte meg a nagy napon. Azonban olvasónk, László feleségének az egyik munkatársának sikerült talán a legfigyelmesebb ajándékot kitalálnia a 20 hete terhes nőnek: fél liter vegyes házipálinkát és rumos süteményt.

A kép illusztráció Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Rádiós lázadó

Tamás is elégedetlen volt az idei ajándékával. Történt ugyanis, hogy „2025-ben a YouTube és a Spotify korában édesanyám azt gondolta hogy a 33 éves fiának a legjobb ajándék egy műanyag, napelemmel működő rádió” – írta Tamás. Amikor szegény mama érdeklődött, hogy ugye milyen szuper az ajándéka, akkor Tamás igyekezett őszinte lenni az anyjával és virágnyelven elmondta neki, hogy hát nem igazán örült neki. Ezt aztán az anyuka érthetően nem viselte jól.

+1 tanulságos történet

„Hosszú évek óta szajkózom a családomnak, hogy NE vegyenek nekem csokoládét és édességet, mert ha elkezdem enni nem tudom abbahagyni” – írta egy olvasónk, aki magát édességfüggőként azonosítja.

„Képzeljétek – lemértem –, 5,8 kg édes nassolnivalót kaptam karácsonyra ajándékba” – írta

„Utoljára márciusban ettem csokit pár táblával, de azóta tartom magam, hogy nem veszek és nem eszek. Karácsony előtt 76kg voltam, most pár nappal az ünnepek után azonban már 88,5kg, a 178cm-es magasságom mellé. Gusztustalan és hányingerem van magamtól, hisz ez egy gyerekkorom óta tartó problémám és így közel az SZJA életkor alapú mentesség végéhez eljutottam odáig, hogy okésan eszek.”

„Tanulság: vegyétek emberszámba a rokonokat és hallgassátok meg a preferenciákat, mert valószínűleg nem unalomból mondják azokat.”

(Borítókép: The Office című sorozatból)