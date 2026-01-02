Kim Dzsongun lánya akár az új pártvezér is lehet, bár még annyi idős sincs, hogy beléphessen a Munkáspártba

Kim Dzsongun észak-koreai vezető lánya, Kim Dzsue – akit nagy valószínűséggel a diktátor utódja lesz – szüleivel együtt részt vett első nyilvános látogatásán a Kumszuszan mauzóleumban, ahol az ország korábbi vezetői előtt tisztelegtek. A látogatásra egy olyan esemény előtt került sor, ahol akár hivatalosan is megerősíthetik az utódlását – írja a Reuters.

Kim Dzsueés és apja, Kim Dzsongun 2023-ban egy paramilitáris felvonuláson Fotó: STR/AFP

Kim Dzsue feltehetően a 2010-es évek elején született, azonban Észak-Korea soha nem erősítette meg hivatalosan életkorát. Apja mellett felbukkant már korábban katonai banketten, focimeccsen, illetve olyan 13 éves kislányoknak való programokra is elkísérte már apját, mint amikor Észak-Korea sikeresen vízre bocsátotta új, 5000 tonnás haditengerészeti rombolóját. Az elmúlt három évben pedig egyre hangsúlyosabban szerepel az állami médiában, ami elemzők és a dél-koreai hírszerzés körében is felerősítette azokat a találgatásokat, hogy ő lehet az ország negyedik generációs diktátora.

Kim Dzsongun rendszeresen ellátogat a Kumszuszan mauzóleumba, hogy fontos dátumokon és évfordulókon tisztelegjen nagyapja, az államalapító Kim Ir Szen, valamint apja, Kim Dzsong Il előtt. Szakértők szerint Dzsue első nyilvános látogatása a Kumszuszan palotában, apja tudatos lépése volt a közelgő pártkongresszus előtt, amin akár hivatalosan is rögzíthetik az utódlását.

Hong Min, Észak-Korea-szakértő ugyanakkor óvatosságra inti a találgatókat.