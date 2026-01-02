Maduro egy venezuelai dróntámadás után már tárgyalna az USA-val

Nicolás Maduro venezuelai elnök csütörtökön bejelentette, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, miután az elmúlt hetekben fokozódott a kormánya elleni nyomásgyakorlás – írja a BBC. Mint mondta, kész párbeszédet folytatni az Egyesült Államokkal „bárhol, ahol ők akarják, és bármikor, amikor akarják”.

Nicolas Maduro venezuelai elnök. Fotó: Federico Parra/AFP

Donad Trump amerikai elnök még november végén jelentette be, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök egy a hadsereggel folytatott online konferencián.

Sőt, nem sokkal később lezártnak minősítette a venezuelai légteret, jelezve, hogy az amerikai katonai akciók rövidesen el is kezdődhetnek Venezuela területén. A dél-amerikai állam külügyminisztériuma erre azzal reagált, hogy Trump szavai „kolonialista fenyegetést” jelentenek, és egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” takarnak. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására.

Eközben a Miami Herald forrásai szerint azt üzenték Maduronak a Fehér Házból, ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt. Ezt többször is elmondták neki, de Maduro világossá tette, hogy nem kíván élni a „lehetőséggel”. A lap azt is írta, hogy a hívásra akkor került sor, amikor az amerikaiak egyértelművé tették, hogy határozottabb fellépésre készülnek a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő csoport ellen.

A CNN információi szerint a CIA végül decemberben dróntámadást intézett egy venezuelai kikötőben álló raktárépület ellen, amit az amerikai titkosszolgálati információk szerint a Tren de Aragua nevű banda drograktárnak használt. Innen tölthették fel a kábítószercsempész hajókat. Ez lehetett az első ismert amerikai támadás az országon belüli célpont ellen.

Maduro nemrég interjút adott, amiben arról beszélt, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, azonban nem kommentálta a CIA támadásával kapcsolatos kérdéseket. Arra a kérdésre, hogy legalább meg tudja-e erősíteni vagy cáfolni a támadást, azt válaszolta: „erről talán néhány nap múlva beszélhetünk”. A kábítószer-kereskedelem mellett Maduro azt is elmondta, hogy nyitott tárgyalásokra az olaj- és a migrációs kérdésekben is.

Az Egyesült Államok szeptemberi, nemzetközi vizeken végrehajtott első hajótámadása óta több mint 110 ember vesztette életét. A legutóbbi támadás szerdán történt, amikor az amerikai hadsereg közlése szerint két, kábítószer-szállítással gyanúsított hajót ért csapás, aminek következtében öt ember halt meg a fedélzeten. A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.