Maduro egy venezuelai dróntámadás után már tárgyalna az USA-val

Nicolás Maduro venezuelai elnök csütörtökön bejelentette, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, miután az elmúlt hetekben fokozódott a kormánya elleni nyomásgyakorlás – írja a BBC. Mint mondta, kész párbeszédet folytatni az Egyesült Államokkal „bárhol, ahol ők akarják, és bármikor, amikor akarják”.
Donad Trump amerikai elnök még november végén jelentette be, hogy az Egyesült Államok hamarosan szárazföldi műveleteket kezd a venezuelai drogkereskedők ellen. „A tengeren a 85 százalékukat megállítottuk. Nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, nagyon hamar elkezdjük” - mondta az amerikai elnök egy a hadsereggel folytatott online konferencián.
Sőt, nem sokkal később lezártnak minősítette a venezuelai légteret, jelezve, hogy az amerikai katonai akciók rövidesen el is kezdődhetnek Venezuela területén. A dél-amerikai állam külügyminisztériuma erre azzal reagált, hogy Trump szavai „kolonialista fenyegetést” jelentenek, és egy „újabb különc, illegális és indokolatlan agressziót” takarnak. Felhívták a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak jogilag nincs felhatalmazása egy másik ország légterének lezárására.
Eközben a Miami Herald forrásai szerint azt üzenték Maduronak a Fehér Házból, ha lemond és elhagyja az országot, megmenekülhet a hozzátartozóival együtt. Ezt többször is elmondták neki, de Maduro világossá tette, hogy nem kíván élni a „lehetőséggel”. A lap azt is írta, hogy a hívásra akkor került sor, amikor az amerikaiak egyértelművé tették, hogy határozottabb fellépésre készülnek a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő csoport ellen.
A CNN információi szerint a CIA végül decemberben dróntámadást intézett egy venezuelai kikötőben álló raktárépület ellen, amit az amerikai titkosszolgálati információk szerint a Tren de Aragua nevű banda drograktárnak használt. Innen tölthették fel a kábítószercsempész hajókat. Ez lehetett az első ismert amerikai támadás az országon belüli célpont ellen.
Maduro nemrég interjút adott, amiben arról beszélt, hogy nyitott az Egyesült Államokkal tárgyalni a kábítószer-kereskedelemről és az olajügyről, azonban nem kommentálta a CIA támadásával kapcsolatos kérdéseket. Arra a kérdésre, hogy legalább meg tudja-e erősíteni vagy cáfolni a támadást, azt válaszolta: „erről talán néhány nap múlva beszélhetünk”. A kábítószer-kereskedelem mellett Maduro azt is elmondta, hogy nyitott tárgyalásokra az olaj- és a migrációs kérdésekben is.
Az Egyesült Államok szeptemberi, nemzetközi vizeken végrehajtott első hajótámadása óta több mint 110 ember vesztette életét. A legutóbbi támadás szerdán történt, amikor az amerikai hadsereg közlése szerint két, kábítószer-szállítással gyanúsított hajót ért csapás, aminek következtében öt ember halt meg a fedélzeten. A venezuelai helyzetről, illetve az amerikaiak drog- és terrorellenes háborújának hátteréről többek között ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
