Még éppen időben kapták ittas vezetésen az Air India pilótáját

Kanada közlekedési szabályozó hatósága arra kérte az Air Indiát, hogy vizsgálja ki azt az esetet, amikor egy pilótát a felszállás előtt eltávolítottak a repülőgépről, miután kiderült, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt – mondta egy, az ügyet ismerő személy a Reutersnek.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A forrás szerint a kanadai rendőrség két alkoholszondás vizsgálatot végzett a pilótán a vancouveri nemzetközi repülőtéren, és mindkettő azt mutatta, hogy a pilóta szolgálatra alkalmatlan volt.

A kanadai közlekedési hatóság (Transport Canada) az Air Indiának küldött levelében „súlyos ügynek” nevezte az esetet, és a hatóságok várhatóan végrehajtási – akár szankciós – eljárást indítanak – tette hozzá.

Az Air India közleményében azt írta: a Vancouver–Delhi-járat december 23-án az incidens miatt késve indult, majd egy tartalék pilótát hívtak be a járat levezetésére. A légitársaság szerint a kanadai hatóságok jelezték a pilóta szolgálati alkalmasságával kapcsolatos aggályokat, de részleteket nem közöltek.

„A pilótát a vizsgálat idejére eltiltottuk a repülési feladatoktól. Az Air India zéró toleranciát alkalmaz minden, a vonatkozó szabályok és előírások megsértésével szemben” – közölte a társaság.

„A vizsgálat eredményétől függően minden igazolt szabálysértés szigorú fegyelmi intézkedést von maga után, a vállalati szabályzatnak megfelelően” – tették hozzá. A kanadai szabályok értelmében egy pilóta nem üzemeltethet repülőgépet az alkoholfogyasztást követő 12 órán belül.

A forrás szerint Ajit Oommen, a Transport Canada egyik tisztviselője levélben kérte az Air Indiát, hogy január 26-ig nyújtsa be a vizsgálat eredményeit, valamint ismertesse azokat az intézkedéseket, amiket a hasonló esetek jövőbeni megelőzésére tesznek. Az Air India azóta áll fokozott figyelem alatt, hogy június 12-én egy pilóta szándékos öngyilkossága miatt zuhanhatott le 240 emberrel az Air India Boeingje. India légügyi hatósága több biztonsági hiányosságot is feltárt a légitársaságnál, ami 2022-ig állami tulajdonban volt.

A repülőgép maradványai Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Az Air India pilótái szintén a hatóságok célkeresztjébe kerültek. Az indiai Polgári Légiközlekedési Főigazgatóság (DGCA) ezen a héten figyelmeztető leveleket küldött négy Air India-pilótának, „súlyos biztonsági aggályokra” hivatkozva, amik a szabályozási megfeleléssel és a személyzet döntéshozatalával kapcsolatosak.

A DGCA szerint – a Reuters által látott, december 29-i keltezésű figyelmeztetések alapján – a pilóták tavaly úgy fogadtak el üzemeltetésre egy repülőgépet, hogy előzetesen tudtak „ismétlődő műszaki hibákról” és „meglévő rendszerleépülésekről”. A repülőgép egy Boeing 787-es volt, amit hosszú távú járatokhoz használnak – közölte a Flightradar24.