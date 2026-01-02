Miért éppen Magyarország lett a liberális demokrácia lebontásának úttörője?

Végleg annyi a liberális demokráciáknak? Mik ennek az okai?

Milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?

Elég-e legyőzni a populistákat a liberális demokrácia megmentéséhez?

Miért erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik nekünk az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak? Miért éppen Magyarország lett úttörő a liberális demokrácia lebontásában?

Többek között ezekről a témákról beszélgettünk Körösényi Andrással, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Kutatóintézet kutatóprofesszorával, aki nemrég azzal a címmel írt esszét a Válasz Online-ra, hogy A liberális demokráciáknak annyi! Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a populista pártok megerősödése a liberális demokrácia saját belső struktúrájának és működési logikájának az eredménye. És sorra vette az ide vezető, belső okokat. De beszéltünk arról is, mennyiben változott az Orbán-rezsim működése 2020 óta, amikor Körösényi András szerzőtársaival könyvet írt az akkor csúcson lévő rendszerről?

A beszélgetés podcast formában is meghallgatható: