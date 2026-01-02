Németországban már hárommillióan írták alá a petárdatilalmat követelő petíciót

Németországban már hárommillióan írták alá a Rendőrszakszervezet (GdP) berlini részlegének petárdatilalmat követelő petícióját. Az elmúlt napokban önmagában több mint 700 ezer új aláírás érkezett. „A politikának meg kellene mutatnia, hogy komolyan veszi ezeket a hangokat” – nyilatkozta Stephan Weh, a GdP berlini vezetője.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A szövetségi kormány eddig elutasította az általános petárdatilalmat. A GdP a petícióval nagyobb nyomást kíván gyakorolni. Már a belügyminiszteri konferencia előtt is petárdatilalmat követeltek, ám ott végül csak egyes városokra és településekre vonatkozó döntések születtek, például petárdamentes övezetek kijelöléséről.

Berlinben a rendőrség beszámolója szerint szilveszterkor többször is petárdákkaltámadtak a kiérkező mentőkre és járőrökre. A tűzoltóknak több olyantűzesethez kellett kivonulnia, amit pirotechnikai eszközök okoztak. Bielefeldben két ember halt meg házilag készített tűzijátékok robbanása közben, országosan pedig sokakat kórházba szállítottak. (Welt)