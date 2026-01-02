Oroszország szerint az ukránok megtámadták Putyin egyik rezidenciáját, a bizonyítékot pedig átadták az amerikaiaknak

Egy magas rangú orosz katonai vezető csütörtökön átadta az Egyesült Államok katonai attaséjának egy ukrán drón részét, amiről azt állítja, hogy bizonyítja: az ukrán hadsereg a héten célba vette az orosz elnök egyik rezidenciáját – írja a Reuters.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

Moszkva hétfőn azzal vádolta Kijevet, hogy 91 nagy hatótávolságú támadó drónnal próbált meg csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciájára, az ország északi részén fekvő Novgorodi területen. Oroszország közölte, hogy felülvizsgálja álláspontját az Egyesült Államokkal folytatott, az ukrajnai háború lezárásáról szóló egyeztetések során.

Ukrajna és nyugati országok vitatták Oroszország beszámolóját az állítólagos támadási kísérletről. Sőt, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, szerint szándékos figyelemelterelés volt Oroszország állítása. Kaja Kallas szerint Moszkva célja annak meghiúsítása, hogy Ukrajna és nyugati partnerei valódi előrelépést érjenek el a béke irányába.

Az orosz védelmi minisztérium azóta a Telegram-csatornáján tett közzé egy videót, amiben Igor Kosztyukov admirális, az orosz fegyveres erők vezérkari főcsoportfőnökségének (GRU) vezetője látható, amint átadja az amerikai katonai attasénak azt, amit a lelőtt drónmaradványok között talált irányítórendszernek nevezett.

„Az orosz különleges szolgálatok szakemberei által elvégzett dekódolás a drónok navigációs vezérlőegységének memóriájából minden kétséget kizáróan megerősíti, hogy a támadás célpontja az orosz elnök novgorodi rezidenciájának épületegyüttese volt” – mondta Kosztyukov.

„Feltételezzük, hogy ez az intézkedés eloszlat minden kérdést, és lehetővé teszi az igazság megállapítását” – tette hozzá. A Wall Street Journal eközben szerdán arról számolt be, hogy az amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők arra a következtetésre jutottak: Ukrajna nem vette célba Putyint vagy egyik rezidenciáját sem.

Donald Trump amerikai elnök kezdetben együttérzését fejezte ki az orosz vádakkal kapcsolatban: hétfőn újságíróknak azt mondta, Putyin tájékoztatta őt az állítólagos incidensről, és „nagyon dühös” volt emiatt. Szerdára Trump már jóval szkeptikusabbnak tűnt: közösségi oldalán megosztott egy New York Post-vezércikket, ami Oroszországot vádolta az ukrajnai békefolyamat akadályozásával.

Ukrajna tagadta, hogy ilyen támadást hajtott volna végre, és az állításokat egy orosz dezinformációs kampány részének nevezte, aminek célja az, hogy éket verjen Kijev és Washington közé, nem sokkal Trump és Zelenszkij hétvégi találkozója után.