Pezsgősüvegre szerelt csillagszórók okozták a tüzet a svájci bárban

A svájci hatóságok pénteken istemertették a 40 ember halálát okozó, svájci bártűz miatt indított nyomozás eredményeit. Beatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze szerint minden arra utal, hogy a tűz olyan csillagszórókból indult ki, amiket pezsgősüvegekre rögzítettek és túl közel vittek a mennyezethez.

Szilveszter este 40 ember meghalt és 119-en megsérültek abban a tűzvészben, ami a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában ütött ki. Már csütörtökön is lehetett látni olyan videókat, amik arra utaltak, hogy a mennyezet pirotechnikai eszközök miatt gyulladhatott ki.

A 119 sérült közül eddig 113 személyt hivatalosan azonosítottak. Az eddig azonosított sérültek közül 71 svájci állampolgár, 14 francia, 11 olasz, 4 szerb, 1 bosnyák, 1 belga, 1 luxemburgi, 1 lengyel, 1 portugál.

A rendőrség a történteket balesetnek tekinti. Beatrice Pilloud kantoni főügyész szerint kizárható a szándékosság, és egyáltalán nem merült fel terrortámadás gyanúja. Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere szerint a nyomozás eddigi eredménye és a tanúvallomások alapján a tüzet nem robbanás okozta, ellentétben egy korábbi, téves tájékoztatással. A helyszínelők egyelőre nem tudtak bejutni a romok közé, így a tűz pontos oka még nem ismert. Később a kantoni főügyész úgy nyilatkozott: éppen a tűz idézhetett elő egy robbanást, ezt a feltételezést vizsgálják. (BBC)