Zelenszkij a hírszerzés vezetőjét nevezi ki az elnöki hivatal élére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak ajánlotta fel a kabinetfőnöki tisztséget. A 39 éves tábornok kinevezéséről szóló elnöki rendeletet egyelőre még nem tették közzé. Amennyiben Budanov elfogadja a felkérést, Zelenszkij régi bizalmasát, Andrij Jermakot váltaná, akinek egy korrupciós botrány miatt kellett lemondania novemberben, miután a korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak nála. A novemberben kirobbant korrupciós botrányban Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek.

Volodimir Zelenszkij és Kirilo Budanov Fotó: HANDOUT/AFP

„Ukrajnának ebben az időszakban fokozottabban kell a biztonsági kérdésekre, az Ukrajna Védelmi és Biztonsági Erőinek fejlesztésére, valamint a diplomáciai tárgyalások vonalára összpontosítania, és az Elnöki Hivatal elsősorban államunk ezen feladatainak teljesítését fogja szolgálni” – írta Zelenszkij az X -en. SZerinte Kirilo Budanov ezen területeken speciális tapasztalattal rendelkezik, és megvan benne az az erő is, ami szükséges az eredmények eléréséhez.

Budanov 2020 augusztusa óta vezeti a katonai hírszerzést (GUR), miután Zelenszkij kinevezte a posztra. Az Oroszország által 2022. február 24-én indított invázió óta részt vett a hadifogolycserék lebonyolításában, és elnöke annak a testületnek is, ami a hadifoglyok ellátásának koordinálásáért felel. Budanovot „Ukrajna Hőse” kitüntetéssel ismerték el, és több alkalommal vett részt különleges műveletekben. (Reuters)