150 légiegység, több ezer katona vett részt Maduro elfogásában

Részleteket árult el Dan Caine amerikai vezérkari főnök a Nicolas Maduro venezuelai elnök elfogását célzó akcióról. Caine azon a sajtótájékoztatón beszélt, melyen Donald Trump azt mondta az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, míg nem stabilizálódik a helyzet, és amerikai cégek beszállnak a helyi olajiparba is.

A beavatkozást hónapokon keresztül készítették elő, mondta Caine, „egy nagyon összetett légi, tengeri és szárazföldi akciót”. Katonák, haditengerészek, pilóták dolgoztak együtt a CIA-vel és más amerikai hírszerzési szervekkel, hasznosítva az elmúlt időszak terrorizmus elleni küzdelme során szerzett tapasztalatokat.

Részletek említése nélkül Caine azt mondta a „példátlan összetettségű” műveletről, hogy abban több mint 150 repülőgép és helikopter vett részt a haditengerészettel együtt. Az akció egyetlen célja Nicolás Maduro és felesége Cilia Flores elfogása volt.

Amerikai hírszerzők hónapokon át szorosan követték Maduro mozgását, tudták hol lakik, mit eszik, milyen ruhát visel, közölte a vezérkari főnök. December elejére már minden szükséges információval rendelkeztek, és a szombat hajnali időpontot annak figyelembe vételével választották ki, hogy minél kevesebb legyen a civil áldozat. Caine azt mondta, az amerikai elitegységek már karácsonytól készen álltak arra, hogy bármelyik pillanatban indulhat az akció, és a körülmények szombat hajnalra hozták el a megfelelő időpontot. Az időjárás most tette lehetővé, hogy a tengerről a légi úton a legakadálymentesebben jussanak el céljukig az amerikai katonák.

Dan Caine

„Az elnök kiadta tegnap éjjel a támadási parancsot, majd sok sikert kívánt”, mondta Caine. A támadási parancs után azonnal megindultak az egységek a kijelölt bázisokról. A műveletben több mint 150 légi egység, drónok, helikopterek, repülőgépek valamint több ezer katona vet részt a vezérkari főnök tájékoztatása szerint.

A tenger felől úgy repültek be Venezuela fölé, hogy kikerülték a radarokat. Közben megbénították a venezuelai légvédelmet, hogy biztosítsák a légi egységek számára az akadálytalan bejutást Caracasba. F22-esek, F35-ösök, F16-osok és B2-es bombázók is részt vettek ebben az akcióban – közölte Caine. A venezuelai fővárost teljes sötétségbe borították az akció idejére.

Sikerült meglepni a venezuelai erőket és az elnök védelmét is. „Maduro lakóegységéhez hajnali 1 óra 30 perckor értünk oda, és akkor az elit egység behatolt rendkívüli gyorsasággal, pontossággal és fegyelmezettséggel.” Az elit egység gyorsan körbezárta Maduro lakhelyét, és elfogta az elnöki házaspárt. (Később a sajtótájékoztatón Donlad Trump újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, az akció ezen része nagyjából 40 másodpercig tartott. Lövöldözés is volt, Maduro megpróbált elszökni, de nem sikerült neki.)

Volt olyan pillanat, amikor tűz alá kerültek az amerikai katonák, helikopterek, akik viszonozták a tüzet, de nem érte veszteség az amerikai erőket. Caine szerint az amerikaiak mindvégig fölényben voltak.

Az akció helyi idő szerint 3 óra 25 perckor ért véget, amikor Madurot és feleségét a USS Iwo Jima rohamhajó fedélzetére szállították – a megbilincselt Maduroról fénykép is készült. Caine azt is elmondta, nagyon büszke katonáira.