A Beneš-dekrétumok ellen, a felvidéki magyarokért tüntettek a szlovák nagykövetség előtt

A budapesti szlovák nagykövetség elé szerveztek tüntetést egyetemi hallgatók, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért, és elítéljék a szlovák Btk. legutóbbi módosítását. Ennek értelmében ugyanis akár börtönnel is büntethetik azokat, akik megkérdőjelezik a magyarok kollektív bűnösségét is rögzítő Beneš-dekrétumokat. A Népszava tudósítása szerint több százan vettek részt a fáklyás megmozduláson szombaton.

„Ennek a kis nemzetnek, amit magyarnak nevezünk csakis a szolidaritásban és a testvéries összefogásban van jövője” – mondta Katona Illés, a tüntetés szervezője. Szerinte lehetséges, hogy a szlovákok és a magyarok békében éljenek egymás mellett, egyúttal felszólította a szlovák kormányt, hogy vonja vissza a decemberi törvénymódosítást, írja a Telex.

A szlovákiai Új Szó munkatársa, Vataščin Péter is felszólalt a tüntetésen. Ő felidézte, hogy nagy- és dédszüleit üldözték szülőföldjükön, amiért senki sem kér eddig bocsánatot. Bírálta a magyar kormány tagjait is, akik „kisded, stratégiai jelentőségű” játszmákat játszanak. Azt mondta, a csehszlovákiai magyarok és németek üldöztetése fasiszta logika alapján történt, és a múlt rendezése valóban közös dolgunk lenne.

A tüntetés pártfüggetlen esemény volt, de azon több politikus is megjelent. Köztük Magyar Péter, a Tisza elnöke, Bódis Kriszta tiszás politikus, Novák Előd, a Mi Hazánk elnöke valamint Schiffer András is. Az élő közvetítésben a Mi Hazánk kabátját viselők mellett álldogáltak a Betyársereg pulóverét viselő demonstrálók is. A közvetítésbe az is behallatszott, ahogy többen azt kezdték skandálni a Himnusz után, hogy „Vesszen Trianon!”.

A tüntetés előtt Magyar Péter megismételte a törvénymódosításról korábban már közzétett ígéretét, mi szerint ha Szlovákia hatályban tartja a magyarokat kollektíven bűnösnek tekintő törvényeket, akkor az esetleges Tisza-kormány ki fogja utasítani a magyarországi szlovák nagykövetet. (Telex, Népszava)