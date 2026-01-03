A kigyulladt svájci bár tulajdonosa szerint, a szórakozóhely az előírásoknak megfelelően működött

A Svájcban kigyulladt és 40 halálos áldozatot követelő bár tulajdonosa egy helyi lapnak azt mondta, hogy a szórakozóhelyet „tíz év alatt háromszor” ellenőrizték, és hogy „minden az előírásoknak megfelelően történt”.
A 24heures nevű lap beszámolója szerint a Le Constellation bár tulajdonosa, Jacques Moretti rövidre zárta a telefonbeszélgetést azzal, hogy a tragédia után „nincs jól”.
A lap szerint azonban a 10 év alatt kapott három ellenőrzés a jogszabályok fényében elégtelennek tűnik. A tűzmegelőzésről szóló rendelet 8. cikke ugyanis kimondja, hogy az ellenőrzéseket „évente kell elvégezni minden olyan épületben, amely emberek nyilvános fogadására szolgál, vagy különleges kockázatot jelent”.
Erre az előírásra Stéphane Ganzer államtanácsos is emlékeztetett egy sajtótájékoztatón: „Az épület ellenőrzéséért a község felelős, és ennek az ellenőrzésnek évente meg kell történnie.” Amennyiben hiányosságokat tárnak fel, jelentést kell készíteni és benyújtani a hatóságoknak. Ismeretei szerint a szóban forgó bár esetében a közelmúltban nem készült olyan jelentés, amely műszaki hiányosságokra utalt volna.
A BFM tévé értesülései szerint Jacques Moretti nem tartózkodott a bárban a tragédia éjszakáján kitört tűz idején, hanem egyik másik vendéglátóhelyen volt. Felesége, Jessica Moretti viszont a helyszínen volt az incendens idején, és a Figaro egyik, az ügyhöz közel álló forrása szerint a karján égési sérüléseket szenvedett.