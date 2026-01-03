A kigyulladt svájci bár tulajdonosa szerint, a szórakozóhely az előírásoknak megfelelően működött

A Svájcban kigyulladt és 40 halálos áldozatot követelő bár tulajdonosa egy helyi lapnak azt mondta, hogy a szórakozóhelyet „tíz év alatt háromszor” ellenőrizték, és hogy „minden az előírásoknak megfelelően történt”.

A 24heures nevű lap beszámolója szerint a Le Constellation bár tulajdonosa, Jacques Moretti rövidre zárta a telefonbeszélgetést azzal, hogy a tragédia után „nincs jól”.

A lap szerint azonban a 10 év alatt kapott három ellenőrzés a jogszabályok fényében elégtelennek tűnik. A tűzmegelőzésről szóló rendelet 8. cikke ugyanis kimondja, hogy az ellenőrzéseket „évente kell elvégezni minden olyan épületben, amely emberek nyilvános fogadására szolgál, vagy különleges kockázatot jelent”.

Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

Erre az előírásra Stéphane Ganzer államtanácsos is emlékeztetett egy sajtótájékoztatón: „Az épület ellenőrzéséért a község felelős, és ennek az ellenőrzésnek évente meg kell történnie.” Amennyiben hiányosságokat tárnak fel, jelentést kell készíteni és benyújtani a hatóságoknak. Ismeretei szerint a szóban forgó bár esetében a közelmúltban nem készült olyan jelentés, amely műszaki hiányosságokra utalt volna.

A BFM tévé értesülései szerint Jacques Moretti nem tartózkodott a bárban a tragédia éjszakáján kitört tűz idején, hanem egyik másik vendéglátóhelyen volt. Felesége, Jessica Moretti viszont a helyszínen volt az incendens idején, és a Figaro egyik, az ügyhöz közel álló forrása szerint a karján égési sérüléseket szenvedett.