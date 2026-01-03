Akik maradtak: bábuskák, zsidó zarándokok és turisták Csernobilban

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A történet eleje ismert: 1986. április 26-án, kora hajnalban felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es blokkja, a detonáció és az azt követő tűzvész több tonna radioaktív anyagot juttatott a légkörbe, amely szerteszállt a bolygó mindkét féltekéjére. A legsúlyosabban érintett térségben – mintegy 260 ezer négyzetkilométeren Belarusz, Ukrajna és Nyugat-Oroszország határvidékén – a sugárzás a becslések szerint nagyjából 20 000 év múlva térhet vissza a normális szintre, nyugodtan mondhatjuk, itt az általunk felfogni képes időtávban semmi nem lesz ugyanolyan, mint régen.

A katasztrófa után emberek tízezreit telepítették ki egyik napról a másikra, a reaktort körülvevő 30 kilométeres sugarú körben kijelölt tilalmi (más néven kizárási) zóna hivatalosan lakhatatlanná vált. Az atomerőműtől körülbelül négy kilométerre fekvő Pripjaty városa – egykor 50 ezer lakossal – elnéptelenedett. A hatóságok a baleset után 36 órával kezdték meg a lakosok kitelepítését, azt mondták nekik, csak a legszükségesebbeket vigyék magukkal, mert három napon belül hazatérhetnek. Nem így lett. Minden jel abba az irányba mutatott, hogy a halálzóna örökre kiürül, csak azok a munkások maradnak ott, akik gondoskodnak az atomerőmű biztonságos fenntartásáról. Ez sem így lett. Na de kik élnek még ma is Csernobil környékén, ahol elvileg nem szabadna?

A rejtett közösség: munkások, visszatelepülők, „stalkerek” és zarándokok

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld pripjaty holodomor oroszország csernobil stalker szamószjolok ukrajna Belarusz
Kapcsolódó cikkek

Miután egy dróntámadás lyukat ütött rajta, már nem blokkolja a sugárzást a csernobili védőpajzs

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálata mostanra állapította meg, hogy a még februárban történt drónbecsapódás károsította az egykori atomerőmű fölé épült szerkezetet.

Haász János
külföld