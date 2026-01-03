Borízű hang, nőtlen tiszti special edition: Szédületes Dudák Szegeden, kamupárt, sminkfilc, gépi falvakolás

2026-ban is utolérhetetlenül humoros, lényeglátó és értékteremtő műsorunk ezúttal a szokottnál is szabadabb formtumú, bedétlen ünnepi különkiadással jelentkezik. Kétfős triónk emberhátrányban sem állt be védekezni.
Ünnepi jelszavunk: podcastolni jobb, mint nem podcastolni. A nőtlentiszti adja az ütihát. Köldöknézés és önmarcangolás, herionozás és kokainozás, halászléfőzés, késélezés, bejglilejmolás, és a kretén mobilappok alatt összeroskadó civilizáció. Rendkívülileg ingyenes és teljes ünnepeki meglepetés.
Kedd van, szabad a Borízű. Ezt dobta a fingtank: Fanta-gumicsont, pacal az Everesten, toplángosozók, tophekkezők, topmirelitnudlizók, lefejelt szarvasbogarak, felrúgott gyerekek, oprendszer-vallásháborúk, Jamon Serrano, költők vs. Winkler visszavágó.
A Patria bemutatja, milyen volt Baszkföld, mielőtt menő turistacélpont lett. Az ETA terrorszervezet által szétszakított baszk társadalom története, nagyon sok esővel.
Ünnepi különszám, kínai bejglireceptmelléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.
Mohamedek között, Keith Richards és Yves Saint Laurent nyomában. Igazság és hitelesség a belső sávban. Nyelvtudomány és esztétikai terror. Pápázás. Tusfürdőmaffia a siralomházban.