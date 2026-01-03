Borízű hang, nőtlen tiszti special edition: Szédületes Dudák Szegeden, kamupárt, sminkfilc, gépi falvakolás

podcast
2026-ban is utolérhetetlenül humoros, lényeglátó és értékteremtő műsorunk ezúttal a szokottnál is szabadabb formtumú, bedétlen ünnepi különkiadással jelentkezik. Kétfős triónk emberhátrányban sem állt be védekezni.

  • 00:30 A „Nőtlen tiszti” spontán formátum és az olvasónő. Hugo Johnson. Ál-marokkói AI-psychrock.
  • 03:30 Kvíz 1, és a Zambia elleni diadal. Vitár Róbert emlékezete.
  • 05:20: El Kaabi elkábította a rabati stadion közönségét.
  • 10:00 Horgoló reality a Channel 4-n.
  • 11:00 A Lumumba-imitátor. Kutyaherényi marokkói szappan.
  • 14.00 Hogy énekelte föl a csordavokált három szólamban Winkler a második Moby Dick-lemezen?
  • 15:00 Michael Monroe, Hanoi Rocks. Az igazi neve: Matti Antero Kristian Fagerholm,
  • 18:00 Nigériából kéne hozni egy Orbánt.
  • 20:00 Orbán országában már hiánycikk a Kinder Joy. A lakosság harácsol. Stranger Things.
  • 23:00 Patria. (Másfél évvel ezelőtt már volt róla szó.) Nem hat rész valójában, hanem nyolc. Bede Márton cikke.
  • 27:15 Espelette-i paprika, Capsicum annnum Baszkföldön
  • 28:30 A Winkler-féle chiliszósz titka.
  • 31:00 Miről érkezett a legtöbb olvasói levél 2025-ben?
  • 32:15: A WD-40 törvény.
  • 35:15 Kvíz: király csehül. (Csak az ország neve nem hangzik el. Egyébként – szpojler!!! – : Kambodzsa.
  • 37:45 Amikor Bruno Cuccinelli a Sex Actionben basszgitározott…
  • 42:00 A kanadai olimpikon droglord luxusmotorgyűjteménye,
  • 45:00 VV Aurélió, az orbánista, rendpárti exdrogdealer, aki aranyköpéseiről lett híres, aztán összetűzésbe került a törvénnyel, édeasapja szerepét is élvezi.
  • 47:50 A történelmi faszhelikoterezés.
  • 50:00 Belső sávban ragadt tötymörgők az Egyesült Királyságban.
  • 52:45 Tóth-Hódi Pamela és a gépi falvakolás.
  • 63:00 Kézben tartott mobil.
  • 65:00 Idegösszeroppanás sok kurvaanyáddal.
  • 70:00 Vízkiöntésre alkalmatlan edények.
  • 72:00 Szomjasak a madarak.
  • 82:00 Ki indul Újlipótban?
  • 85:00 Új kamupárt és sminkfilc.
  • 86:00 Winkler újraéleszti az SZDSZ-t: Szédületes Dudák Szegeden. Egy kulcstartónk már van.
  • 90:00 Milyen motorja van Seres Máriának? Kitelepítés.
  • 94:00 Torxkulcs a kormányban.

Lévén ünnepi, rendkívüli és satöbbi adás, ez az epizódunk mostan teljesen frí, de ne feledjék, hogy a 444, így ez a podcast is az olvasókból/hallgatókból, azaz előfizetésekből él. Ha előfizetnek, leszünk. Ha nem, akkor aligha. Úgyhogy, legyenek szívesek előfizetni. Normál üzemben a Borízű hang friss adásait teljes verzióban csak a Kör és Közösség csomagok előfizetői hallhatják, a többiek rövidített verziót kapnak, egy nap késéssel.

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

