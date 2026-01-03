Egy hároméves gyerek is meghalt a pénteki harkivi támadásban

Két ember meghalt, köztük egy hároméves gyerek, amikor ballisztikus rakétatalálat ért egy harkivi lakóövezetet.

A péntek délutáni, kettős rakétatámadás során egy többszintes lakóház csaknem teljesen megsemmisült, 28 ember pedig megsérült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az incidenst „aljasnak” nevezte.

Oroszország védelmi minisztériuma tagadta a támadásról szóló jelentéseket, és azt állította, hogy a robbanást ukrán lőszer detonációja okozta.

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

A csapásra egy nappal azelőtt került sor, hogy szombaton Kijevben sorsdöntő tárgyalások kezdődnének egy amerikai közvetítésű béketervről. Zelenszkij szerint mintegy 15 ország képviselői vesznek részt a megbeszéléseken, az Európai Unió és a NATO delegáltjaival együtt, miközben az Egyesült Államok küldöttsége videókapcsolaton keresztül csatlakozik. (BBC)