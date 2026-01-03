Hétvégi olvasnivalók újévi beszédekről, vertikális drámákról és békevíziókról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne a hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.
A héten elhagytuk 2025-öt, a szilveszter havat hozott, a mentők pedig 3823 esetnél nyújtottak segítséget az átmenet estéjén. Magyar Péter újévi beszédében azt mondta, hogy a hatalom megbukott, és Sulyok Tamás is beszélt valamiről, de az igazán szépeket a mellette álló Kapu Tibor űrhajós mondta.
Szokás szerint írtunk egy csomó összefoglalót 2025-ről, így többek között az év
Emellett azt is összeszedtük, hogy mi minden várható jövőre: tervezettnél kisebb minimálbér-emelés, kedvezőbb szja-szabályok a családosoknak, szigorúbb feltételek a hitelt felvevőknek, választás utánra halasztott adóemelés. Dráguló úthasználat, változó nyugdíjszabályok, gyógyszerárak és uniós bérszabályok – többek között ezt hozza az új év.
Karácsony Gergely az újév első napján beszélt arról, hogy a kormány struccpolitikát folytat, és tönkre akarja tenni Budapestet. Karácsony szerint azonban a főváros jó eséllyel visszaszerzi az álláspontja szerint neki járó pénzeket. Hogy erre mekkora szüksége van, azt jól jelzi, hogy Budapest bóvliba került az egyik hitelminősítőnél, amely döntést az állami támogatások és az uniós források elmaradásával indokolta a szervezet.
Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt az Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?
Mit keres az Index vezetése Mészáros Lőrinc kitüntetettjei között? Vaszily Miklós, Starcz Ákos és Ziegler Gábor is kapott díjat a felcsúti milliárdostól, pedig évek óta hirdetik lapjuk függetlenségét. Kitüntetésük újabb jele annak, hogy az Index nem valódi újság, hanem kormányzati megrendeléseket teljesítő üzenőfüzet.
Korábban a magyar körözési toplista élén állt a magyarellenes ukrán politikus, most a legnagyobb ingyenes parkolót nyithatta meg Beregsurányban. Hogy még abszurdabb legyen a történet: a szélsőjobboldali polgármesterből lett Fidesz-ellenes megmondóember, Orosz Mihály Zoltán tudtán kívül lobbizott az ügyében.
Hír volt még, hogy
Volodimir Zelenszkij a békébe vetett hitről beszélt újévi beszédében, míg Vlagyimir Putyin a győzelemről, Donald Trump pedig szilveszterkor éppen az oroszokat hibáztatta a háború elhúzódásáért. A német kancellár szerint 2026 a béke éve lehet, de beszédében arra is kitért, hogy Európának fel kell készülnie az orosz fenyegetésre. Egy nappal korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy heteken belül béke lehet.
Helyszíni riport Kelet-Ukrajnából: Az orosz drónok miatt nem a frontvonal, hanem annak megközelítése vált életveszélyessé. A 25-ös dandár „Piszar” hívójelű katonája szerint a sebesülések vagy halálesetek 90 százaléka a frontra tartó vagy onnan visszatérő katonákat éri. Ezért a beáldozható földi vagy légi drónokkal juttatják el az utánpótlást a frontvonalba.
Amerikában 400 ügyvéd dolgozik 5,2 millió oldalnyi Epstein-irat feldolgozásán. A volt különleges ügyész szerint Trump nagyon is tudta, hogy elvesztette a 2020-as választást. Trump szilveszter estéjén nagyot ment a közösségi médiában: bejelentette a Nemzeti Gárda alakulatainak visszavonását három amerikai nagyvárosból, illetve kocsmai stílusban vett búcsút a francia állampolgárságot szerzett George Clooney-tól.
Hszi Csin-ping újév alkalmából megfogadta, hogy újraegyesíti Kínát és Tajvant, miközben a kínai állami propagandában a sziget körüli hadgyakorlat kapcsán már kalapáccsal püfölték a tajvani elnököt. Azt is megtudhattuk, hogy az új kínai ötéves terv a mesterséges intelligenciára, a robotokra és az űrkutatásra koncentrál.
Az olimpikon snowboardosból lett drogbáró, akit az FBI igazgatója a modern Pablo Escobarnak nevezett: a kanadai Ryan Wedding fejére kitűzött jutalmat az amerikai külügyminisztérium novemberben 15 millió dollárra emelte, a férfi szerintük egy egymilliárd dollár árbevételű kokainkartellt működtet, és több gyilkosságot is az ő megrendelésére hajtottak végre. Elfogni eddig még nem tudták, jelenleg Mexikóban bujkál a hírhedt Sinaloa kartell segítségével.
Cseppben a teknős: így foglaltak el az amerikai és ázsiai inváziós teknősök egy átlagos magyar tavacskát 2025-ben. Már az is igen szép eredmény, hogy egyáltalán megmaradtak az őshonos mocsári teknősök a tóban. A hülye terraristák kutya méretűre is megnövő, harapós teknősöket is simán szabadon engednek.
Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában. A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!
A sportág, ami összeköti Lionel Messit, Emmanuel Macront és Lando Norrist: A koronavírus-járvány idején világszinten berobbant a padel. A látványos ütős sportágat már több mint 25 millióan játsszák, a pályák száma folyamatosan nő. A spanyolok és argentinok által dominált profi padelbe a magyarok is beszálltak.
Mi történne, ha Szergej Eizenstein és Ed Wood közösen forgatna ma filmet egy Romana-füzet alapján? Kábé az, ami épp forradalmasítja a filmipart, de nincs benne sok köszönet. Ami a telefonunkon kopogtat, az nem más, mint a vertical drama.
„Régebben röhögtünk ezeken” – megkapják a magukét a románok Radu Jude Kolozsvár-filmjében, de Orbán Viktor sem viszi el szárazon. Itt élünk, itt tartunk, ilyenek vagyunk. Az épületek meg épüljenek, ha bírnak, hátha megtaláljuk köztük és bennük a helyünket végül. Maflaság lett volna semmit sem írni a Kontinental '25-ről 2025-ileg.
Dragomán György sajnálja azokat az embereket, akik mindennél jobban ragaszkodnak a hatalomhoz, mert tényleg elvesztik a saját személyiségüket. Igazi, kemény diktatúrából jön, nagy kérdésnek tartja, hogy merünk-e szabadon élni. A hatalom lélektanáról és a különleges módszeréről is beszélgettünk az íróval.
Az ország nagy részén reggelig esni fog.
38 kiskorút kellett ellátni túlzott alkoholfogyasztás miatt.
„Ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás és dinasztia lett” – mondta újévi beszédében. Arról is beszélt, hogy lehetnek, akik „szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel” próbálnának pánikot kelteni a választások környékén.
A köztársasági elnök újévi köszöntőjében a lényegi dolgokat nem a köztársasági elnök mondta.
A háború pokla, a NER-elit csillogása, Ózd környékén égő tüzek, magyar utcákon felforrósodott közélet idei fényképválogatásunkban.
REWIND 2025! Ez a harc lesz a végső! Megamix a NÉGYNÉGYNÉGY 2025-ös videóiból.
Extrém történésekből idén sem volt hiány a magyar vasúton. A MÁV többet szerepelt a hírekben, mint Orbán Viktort, Magyar Pétert, Lázár Jánost és Szijjártó Pétert kivéve bármelyik magyar politikus. Összegyűjtöttünk 15 olyan pillanatot, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.
Full screen, max hangerő: ők voltak 2025 legérdekesebb feltörekvő zenészei
Ezt nézhettük idén a tévében.
A Vártól Hatvanpusztáig: drónképek az elmúlt évek legjelentősebb beruházásairól.
Szerencsére lehetetlen kifogyni az epitheton ornansokkal emlegetett kvázi világsztárjainkból, íme néhány a felvidéki Indiana Jonestól a reneszánsz Tarantinón át a Tűzoltó utcai Charles Mansonig.
Repülőrajt, fantasztikus év, 2025-ben és 2026-ban is 3-6 százalék közötti gazdasági növekedés, deficitcsökkentés – a nyugdíjasoknak beígért áfa-visszatérítésről nem is beszélve. A nagy jóslatok és ígéretek mellett egy béna hazugság is a toplistán.
Karácsonykor azt kértük, hogy küldjétek el történeteiteket a borzalmas, giccses, abszurd ajándékaitokról, hadd sírjunk kínunkban közösen. Ti pedig nem okoztatok csalódást.
Szerinte a kormány nem akarja leváltani a Budapest-ellenes politikáját, ezért megoldásként marad a kormány leváltása.
A Moody's emellett a zárolt uniós források elmaradását is említi. Karácsony Gergely uzsorakormányról, esztelen és kisstílű sarcpolitikáról írt a döntésre reagálva.
A jelek szerint a leggazdagabb magyarnak a koptatott, kék, farmer rövidnadrág a hivatalos üdülős szettje.
Azután, hogy Orbán Viktort is fogadták a Budapest tetején álló luxusotthonukban, a Dreher-villában.
A meglévő személyi állomány csökkenése miatt jelentősen megnehezült a Szőlő utcai javítóintézet működése. A BVOP szerint az intézet a szükséges létszámmal működik, de átszállításokról nem adhatnak információt.
Pecsenye Csaba szerint a Bors betiltott különszáma miatt olyan méltatlan támadások érték a testületet a kormánypárti politikusok részéről, hogy muszáj megszólalnia.
Nagy Márton másfél hónapja jelentette be, hogy év végén nem lesz nagyobb az államadósság a múlt év véginél. Csoda kellene ehhez, szeptember végén bő ezermilliárd forintra voltunk ettől a céltól.
Putyinnal ellentétben az ukrán elnök a békébe vetett hitről beszélt újévi beszédében.
Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.
Az amerikai elnök, aki egy napja még az ukránokat hibáztatta a Putyin-rezidencia elleni állítólagos támadás miatt, ismét 180 fokos fordulatot vett.
„Nekünk, európaiaknak még erősebben és saját erőből kell megvédenünk, képviselnünk magunkat”, mondta Friedrich Merz.
Kijelentését egyelőre nem erősítette meg senki, de Zelenszkij szerint nem volna rossz, ha valóban amerikai katonák biztosítanák a problémás területeket.
Az ukrán elnök szerint a béketerv 90 százalékban kész van, a fennmaradó 10 százalékon múlik a béke, Ukrajna és Európa sorsa.
Trump azt mondta, hogy a Donbasz témája még „megoldatlan”, a biztonsági garanciákról viszont már „95 százalékos a megállapodás”.
400 ügyvédet béreltek fel a feladatra.
Smith vallomása szerint Trump valakinek trágár szavakkal azon értetlenkedett, hogyan kaphatott ki Bidentől.
És hol van még az éjfél Mar-a-Lagóban!
Ugyanis most szigorítják meg a nyelvtudási kötelezettséget, Clooney meg elég gyengén tud franciául.
A beszéd előtt ért véget egy komoly kínai hadgyakorlat.
Le Ching-te csak annyit reagált, hogy meg tudják védeni magukat, de nem akarják tovább eszkalálni a helyzetet.
A központi kormányzat nagyobb támogatást ígér a technológiai innovációhoz.
Itt élünk, itt tartunk, ilyenek vagyunk. Az épületek meg épüljenek, ha bírnak, hátha megtaláljuk köztük és bennük a helyünket végül. Maflaság lett volna semmit sem írni a Kontinental '25-ről 2025-ileg.
