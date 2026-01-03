Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint nem indítottak hajtóvadászatot a celebek ellen

„Végeztünk egy kutatást: 6 előadó 13, a drogot is említő számát néztük meg a YouTube-on, a Spotify-on, és azt láttuk, hogy a dalok 180 milliós megtekintést értek el. És ha egy célcsoport ilyen mértékű reklámmal találkozik, azt követendő példának tartja majd. Ami nem helyes, és ebben az előadóknak nagy szerepük van, hiszen azok, akikre több százezer ember figyel, felelősek azért, hogy milyen üzenetet közvetítenek a rajongóiknak. Aki ezt a helyzetét arra használja, hogy üzleti érdekből elfogadottá, divatossá tegye a kábítószert a fiatalok, a gyerekek körében, az nem kis társadalmi kárt okoz” - mondta Horváth László drogügyi kormánybiztos egy alákérdezős interjúban a Blikkben.

Fotó: Németh Dániel/444

Erre érkezett az álnaiv kérdés, hogy mit lehet ez ellen tenni. Horváth azt válaszolta, hogy a Delta Program indulása óta kilencezer eljárást indítottak, amelyből kettő indult celebek ellen, ezért a kormánybiztos szerint nem igaz, hogy „hajtóvadászatot indítottak” a celebek ellen.

Csakhogy pont olyanokkal szemben indítottak eljárást, akik dalaikban kritizálták a kormányt, erről itt írtunk. Legutóbb pedig Puzsér Róbert publicista bulija után igazoltatták a rendőrök a vendégeket drogot keresve.

Horváth arról is beszélt, hogy „az is nagy gond napjainkban, hogy felfutóban van a kokainhasználat. Amíg az 1990-es évek végén ezzel az elit élt, mára szélesebb körben elterjedt, mint a marihuánafogyasztás”.

A fű gyógyászati legalizálásáról azt mondta: „Nincs olyan, hogy a fű csak békéssé tesz és megnyugtat. Számos vizsgálat mutatja, hogy a használata mentális és kognitív leépüléssel jár. Ezért sem lehet olyan álláspontot elfogadni, hogy van olyan kábítószer, ami jó, illetve olyan, ami nem jó. Nincs ilyen. Csak kábítószer van.”